نتنياهو وهتلر يقبلان بعضهما: رسومات جرافيتي مثيرة للجدل عُرضت في إيطاليا

عُرض أمس (الاثنين) في روما، رسم جرافيتي صادم ومثير للجدل بعنوان "الحل النهائي"، يصور قبلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والزعيم النازي الألماني أدولف هتلر، أمام مدخل مدرسة ثانوية.

الهدف من هذا العمل هو الإشارة إلى لفتة موافقة متناقضة من جانب الدكتاتور الألماني تجاه الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت لايكا مصممة اللوحة :"اخترتُ صورةً متطرفةً لإثارة صدمةٍ في الصحافة والرأي العام. الحكومةُ الإسرائيليةُ، بدعمٍ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (إيطاليا وألمانيا)، تُنفِّذُ عمليةً مُمنهجةً لتدميرِ الشعبِ الفلسطيني", وتابعت :إن عملية "عربات جدعون" هي في الواقع تطهير عرقي. لقد احتل الجيش الإسرائيلي بالفعل 81% من القطاع وجوع السكان المدنيين؛ غزة سجن مفتوح، مُدمر بالكامل تقريبًا، قُتل فيه عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم أكثر من 20 ألف طفل. والمرحلة التالية ستكون طرد الناجين".

ثم توجهت إلى المجتمع اليهودي، مؤكدة أنه "يجب عليهم أيضًا أن لا يديروا ظهرهم لرئيس الحكومة. إن من عانوا آلامًا فظيعة كالهولوكوست لا يمكنهم قبول الفظائع في غزة. لم نتعلم شيئًا من الماضي. إن نهاية غزة ستتوافق أيضًا مع نهايتنا في مجال الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان".