‏"سيلين ديون وجينيفر لوبيز": عرض ايلي صعب الأسطوري في الرياض جمع أبرز النجمات العالميات

جمع عرض أزياء مصمم الأزياء اللبناني العالمي ايلي صعب The 1001 Seasons of Elie Saab بين عرض أزياء لـ300 إطلاله من أرقى تصاميمه وعروض موسيقية قدمتها ثلاثة نجمات عالميات :جنيفر لوبيز، سيلين ديون وكاميلا كابيلو،مع نانسي عجرم وعمرو ذيات.

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فاجئت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الحضور بعد أن قدمت عرضا غنائيا واستعراضيا لافتا خلال مرور العارضات بإطلالات طغى عليها اللون الأسود، ومرصعة بالنجوم، والتي رافقتها اكسسوارات للشعر وتظهر عروس ايلي صعب في نهاية هذا القسم من العرض مع ثوب من التول الأبيض وطرحة انسدلت على الوجه.

وفي الفقرة الثانية من العرض ظهرت النجمة كاميلا كابيلو بلوحة استعراضية بعد تفتح الأزهار الضخمة، والتي رافقت مرور العارضات بأثواب ورديّة ذات طابع رومانسي وعصري بنفس الوقت. وفي القسم الثالث ظهرت النجمة نانسي عجرم بثوب أزرق بترجات ألوان البحر والسماء، وهي نفس التدرجات التي زينت أثواب العارضات التي جمعت الطابعين الشرقي والعصري، وفي اعقابها شارك النجم عمرو ذياب بوصلة غنائية بأثواب لؤلؤية فاخرة.

وكانت النجمة الكندية سيلين ديون مُفاجئة اختام الحفل، حيث ظهرت بإطلالة ذهبية من توقيع صعب، وأدت أشهر أغنياتها وأشعلت حماسا كبيرا بين الجمهور، وتألقت العارضات حولها بأثواب فاخرة غلبت التدرجات الذهبية، وصعد ايلي صعب على المسرح بعد انتهاء وصلتها ليشاركها بتحية الجمهور، وانضمت اليهم النجمات جينيفر لوبيز، كاميلا كابيلو، ونانسي عجرم. في حين صعدت النجمة الأمريكية هالي بيري على خشبة المسرح وهي ترتدي ثوبا من توقيع ايلي صعب سبق أن ظهرت فيه قبل 22 عاما خلال فوزها بجائزة الأوسكار، حيث مهد هذا الثوب انطلاق المصمم اللبناني الى العالمية.