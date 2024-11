‏"سيلين ديون وجينيفر لوبيز": عرض ايلي صعب الأسطوري في الرياض جمع أبرز النجمات العالميات

جمع عرض أزياء مصمم الأزياء اللبناني العالمي ايلي صعب The 1001 Seasons of Elie Saab بين عرض أزياء لـ300 إطلاله من أرقى تصاميمه وعروض موسيقية قدمتها ثلاثة نجمات عالميات :جنيفر لوبيز، سيلين ديون وكاميلا كابيلو،مع نانسي عجرم وعمرو ذيات.

https://x.com/i/web/status/1856783595584524794