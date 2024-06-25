فيديو: الغزال النادر ذي الستة أرجل يفاجئ الجميع وينجو بأعجوبة ويعثر على شريكة حياته

بعد ثلاثة أشهر من الإكتشاف النادر للغزال ذي الستة أرجل، الملقب باسم "ستة"، وصل عامير بلبان من جمعية الطبيعة والحدائق الى المكان لتفقد وضعه، وتوثيق ذلك. وفوجئ بلبان للاكتشاف بأن هذا الغزال لم ينج فحسب ويعيش حياة عادية في الطبيعة وإنما وجد الحب.

Amir balban/ Nature and Parks Authority

وروى بلبان "شاهدت في المكان ثلاثة غزالات وغزال في المرة السابقة، لكن وصلت الى هناك غزالة جديدة" وتابع بلبان بالحديث عما وصفة "انسجام" الغزال الفريد :"للأنثى الجديدة يوجد علامة أذن-وهو أمر غير معتاد بالنسبة للغزلان- حقيقة تشير الى أنه تم أسرها، علمت وتم إطلاق سراحها للطبيعة- خلال الأشهر القادمة يوليو-أغسطس، ستبدأ الغزلان موسم التكاثر وسيكون الأمر مثيرا في المنطقة،وسيكون مثير من الاهتمام كيف سيواجه هذا الغزال باقي الذكور الإضافيين".

وتابع بلبان " الغزال ’ستة’ ولد عام 2021 ونجا من حيوانات مفترسة كثيرة ، وكبر ، وعلى عكس التوقعات يتمتع بصحة جيدة ويبدو أن الأرجل الإضافية على ظهره لا تشكل أي تحدي بالنسبة له". مع ذلك، تشير جميعة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية أن وضع الغزلان في البلاد غير جيد، حيث أنه وفقا للتقديرات، بقي فقط 5000 غزال فقط من هذه الفصيلة في الطبيعة، الخطر الأساسي الذي يهدد حياتهم هو البناء وتدمير الموائل الطبيعية وشق الطرق.

amir bilban/Society for the Protection of Nature in Israel

ويروي مفتش آخر في جمعية الطبيعة والحدائق أنه في منطقة النقب كانت تعيش مجموعة مزدهرة من الغزلان والتي عانت من الصيد المتواصل سنوات الـ2000 حتى تقريبا كادت أن تنقرض، مشددا على أن جمعية الطبيعة والحدائق تقوم بإجراءات متواصلة لمنع صيد هذه الغزلان وإعادة توزيعهم في مناطق مفتوحة إضافية.

هذا الغزال النادر عثر عليه غرب النقب، والذي يمتلك زوجا إضافية من الأرجل الأمامية على ظهره، وذكرت جميعة حماية الطبيعة أن تعدد الأعضاء (البوليميا) هي ظاهرة معروفة، لكنها نادرة جدا، حيث يدور الحديث عن خلل جيني، على ما يبدو وراثي، وهو معروف لدى الأبقار، الطيور والزواحف وهذه هي المرة الأولى التي يتم توثيقه مع غزال إسرائيلي. وقال بلبان أن الغزال حيوان متخوف للغاية وإنه لا يمكن الاقتراب اليه.

amir bilban/Society for the Protection of Nature in Israel

amir bilban/Society for the Protection of Nature in Israel