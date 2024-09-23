"كامالا هاريس ليست سوداء": تصريح المغنية جانيت جاكسون يصدم الولايات المتحدة

بينما تحارب الولايات المتحدة المعلومات المضللة المحيطة بالانتخابات، قالت أيقونة البوب جانيت جاكسون إنها سمعت "أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ليست سوداء"، وفق ما نقلت الأحد شبكة "إن بي سي".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها المغنية مع صحيفة "غارديان" البريطانية، نشرت السبت الماضي. كانت المقابلة جزءًا من العلاقات العامة للترويج لجولة جاكسون الأوروبية.

وفي المقابلة، سُئلت جاكسون عن رأيها في أن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس يمكن أن تكون أول امرأة سوداء تتولى منصب رئيس الولايات المتحدة. أجابت جاكسون "حسنًا، هل تعلم ماذا قالوا؟ إنها ليست سوداء. هذا ما سمعته، إنها هندية".

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صحّحت كاتبة المقال جاكسون وقالت لها إن لهاريس توجد جذور هندية - ولكن أفريقية أيضًا. ولذلك أجابتها جاكسون أن "والد هاريس أبيض". "هذا ما قالوا لي. أعني أنني لم أشاهد الأخبار منذ بضعة أيام. قالوا لي إنهم اكتشفوا أن والدها أبيض اللون".

ولم يكن هناك رد من جاكسون ولا من حملة هاريس. ويشار إلى أن والدة هاريس، شيمالا جوبالان، ولدت في جنوب الهند. والدها، دونالد جيه هاريس، خبير اقتصادي وأستاذ فخري في جامعة ستانفورد، ولد في جامايكا وهو أسود.

ويشار إلى أن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب تحدث عن الهوية العرقية لكامالا هاريس في تجمع انتخابي - حيث قال بصوت عالٍ: "هل هي هندية أم سوداء؟".