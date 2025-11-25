بيع نسخة نادرة من مجلة سوبرمان بسعر خيالي

أغلى كتاب هزلي تم بيعه على الإطلاق: نسخة نادرة من العدد الأول لسوبرمان من عام 1939، التي تم اكتشافها بالصدفة البحتة، بيعت بأكثر من تسعة ملايين دولار في مزاد بتكساس - هذا ما أفادت به وكالة AP اليوم (الثلاثاء).

تم اكتشاف الصحيفة بالصدفة كما ذُكر، من قبل ثلاثة إخوة أثناء تنظيف علية المنزل في بيت والدتهم الراحلة في سان فرانسيسكو العام الماضي.

إنه موجود داخل علبة كرتون، تحت أكوام من الصحف التي تراكم عليها الغبار ونسجت عليها خيوط العنكبوت، إلى جانب مجموعة أخرى نادرة من قصص الكوميكس التي جمعتها والدتهم الراحلة وشقيقها أثناء الحرب العالمية الثانية.

كوميكس "سوبرمان عدد 1"، الذي صدر عام 1939 عن طريق دار .Detective Comics Inc هو واحد من نسخ قليلة معروفة موجودة، وهو في حالة ممتازة.