صبي يعثر على خاتم نادر عمرة 1800 عام وعليه نفش الآلهة أثينا

يائير ويتسون (13 عاما)، من سكان حيفا، ذهب للنزهة بالقرب من منزله لقضاء وقت ممتع مع والده . خلال الرحلة، بالقرب من موقع أثري على سفوح جبل الكرمل عثر فجأة على شيء مثير للاهتمام. وقال ويتسون: "أنا مهتم بالحفريات والصخور وأحب جمعها". "خلال الرحلة لاحظت جسمًا صغيرًا أخضر اللون فالتقطته وكان عليه تآكل، فظننت في البداية أنه برغي،وفكرت بإذابته، لكن لحسن الحظ أدركت أنه خاتم. وفي المنزل لاحظت شخصية ظهرت عليها للوهلة الأولى، اعتقدت أنها محارب".

تصوير: أميل الجام، هيئة الآثار

وتوجهت العائلة إلى نير ديستلفيلد، مفتش وحدة مكافحة السرقات في سلطة الآثار، الذي قام بنقل الخاتم إلى خزائن الدولة. تم فحصها وبحثها من قبل سلطة الآثار بمساعدة البروفيسور شوع أموراي ستريك، خبيرة الخواتم القديمة والتمائم. وتم تكريم الصبي ومنحة شهادة تقدير.

وأوضح ديستلفيلد والدكتور إيتان كلاين من وحدة منع السرقات: "يظهر على الخاتم الجميل، الذي حفظ بالكامل، شخصية عاريةٍ ترتدي خوذة على رأسها. تحمل في إحدى يديها درعًا، وفي اليد الأخرى رمحًا". وتابعوا"إن تمييز يائير للشخصية على أنها محارب قريب جدًا من الواقع. يبدو أن الشخصية هي الإلهة مينيرفا من الأساطير الرومانية، والتي تُعرف أيضًا باسم أثينا في الأساطير اليونانية. هذه الإلهة، التي كانت تحظى بشعبية كبيرة خلال الفترة الرومانية في البلاد، تعتبر، من بين أمور أخرى، إلهة الحرب والاستراتيجية العسكرية، وأيضا إلهة الحكمة".

ويقول الباحثون :"الخاتم الصغير، الذي يبدو أنه مصنوع من المعدن، ربما كان يخص امرأة أو فتاة ويعود تاريخه إلى العصر الروماني (القرنين الثاني والثالث الميلادي). وقد تم العثور عليه عند سفح موقع آثار "شلالة" الأثري، الواقع على تلة يوجد فيها بقايا قصر من العصر الروماني وبالقرب من مقلع صخري قديم. في الطرف، يحتوي المحجر على فتحتين للدفن، ومن الممكن أن يكون الخاتم يخص امرأة كانت تعيش في نفس العقار. وإمكانية أخرى أنه كان مملوكا لعامل في المحجر أو ربما استخدمت كمرفقات جنائز في المقابر القريبة".