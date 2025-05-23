مغني فرقة U2 يدعو "لتحرير إسرائيل من نتنياهو"

في حفل توزيع جوائز "إيفور نوڤيللو" في لندن الذي أقيم أمس (الخميس)، عبر بونو مغني فرقة U2 عن معارضته العلنية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وطالب بـ "تحرير اسرائيل من بنيامين نتانياهو والأصوليين من اليمين المتطرف الذين يفسرون الكتابات المقدسة. حماس، أطلقوا الأسرى، أوقفوا الحرب".

قال بونو في خطابه: "السلام يخلق إمكانيات في أصعب المواقف، ويعلم الله أن هناك بعضًا منها في العالم الآن". وأضاف: "أدعو إلى حماية عمال الإغاثة في غزة - فهم أفضل منا. يا رب، لا بد أنك منهك للغاية بسببنا، نحن أبناء إبراهيم".

وتعد كلمات نجم الروك الأيرلندي هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ناشط حقوق الإنسان علناً ضد نتنياهو منذ اندلاع الحرب. وفي السياق نفسه، دعا منظمة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب.