وفاة الموسيقي البريطاني اوزي اوسبورن عن جيل 76 عاما

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توفي اليوم (الثلاثاء) الموسيقي البريطاني أوزي أوزبورن عن عمر ناهز 76 عاما. وكان المغني الرئيسي لفرقة بلاك ساباث الموسيقية يعاني من مرض باركنسون في السنوات الأخيرة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أقامت فرقة الميتال بقيادة بلاك ساباث حفلًا تاريخيًا في برمنغهام، المدينة التي تأسست فيها. وجلس أوزبورن على عرش أسود مزين بأحجار لامعة.

وورد في بيان من عائلته: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة حبيبنا أوزي أوزبورن هذا الصباح. كان مع عائلته محاطًا بالحب. نطلب من الجميع احترام خصوصية عائلتنا في هذا الوقت". لم يُعلن عن سبب الوفاة، على الرغم من أن أوزبورن عانى من اعتلال صحي في السنوات الأخيرة، وخاصةً مرض باركنسون.

كان أوزبورن إحدى الشخصيات السيئة السمعة في موسيقى الروك: يُعتبر ثورياً أضفت هالته المرعبة طابعاً مميزاً وقادت الهيفي-ميتال، فناناً عضّ رأس خفاش على المسرح ذات مرة، مدمن دفعت به المخدرات لمحاولة قتل زوجته شارون، ومؤخراً نجم واقع محبوب جداً بسبب دعمه لحياة العائلة.

وُلد باسم جون مايكل أوزبورن عام 1948. كان والداه يعملان في المصنع المحلي في بلدة أستون القريبة من برمنغهام، وهذا ما أثر لاحقًا على أسلوب موسيقاه وكلمات الأغاني التي كتبها. في عام 1968 أسس فرقة "بلاك سابات" مع بوريس كارلوف وتوني أيومي.

أوزبورن كان متزوجاً من شارون آردن (لاحقاً أوزبورن) منذ عام 1982، وفي السابق كان متزوجاً من ثيلما رايلي بين عامي 1971-1981. وقد ترك وراءه ستة أبناء، أشهرهم كيلي وجاك.