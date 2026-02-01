خريطة في موسوعة بريتانيكا للأطفال تشعل جدلًا بعد محو إسرائيل واستبدالها بفلسطين

أثارت موسوعة بريتانيكا جدلًا واسعًا بعد نشر خريطة في نسختها التعليمية للأطفال Britannica Kids تُظهر اسم "فلسطين" من البحر المتوسط حتى نهر الأردن بدون توضيح مساحة إسرائيل، والتي حذفتها من موقعها الإلكتروني عقب انتقادات حادة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "التلغراف" البريطانية، جاء حذف الخريطة بعد توجّه منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" (UKLFI) برسالة رسمية إلى الناشرين الأميركيين للموسوعة، طالبت فيها بتصحيح ما وصفته بـ"محتوى يطمس وجود دولة إسرائيل".

https://x.com/i/web/status/2017946647766937746 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

واعتبرت المنظمة أن تعريفات بريتانيكا وخريطتها تعكس طرحًا سياسيًا مثيرًا للجدل يقوم على مفهوم "من النهر إلى البحر"، وهو ما ترى فيه جهات مؤيدة لإسرائيل إنكارًا لحقها في الوجود. كما أشارت إلى أن الخريطة لم تميّز بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وعقب التواصل الإعلامي مع الموسوعة، أُزيلت الخريطة، كما جرى تعديل النص المرافق لها ليشير صراحة إلى وجود دولة إسرائيل إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط.

من جانبها، أعلنت بريتانيكا أنها ستراجع الانتقادات بعمق، مؤكدة التزامها بتقديم محتوى متوازن ودقيق، وأنها ستُجري التعديلات اللازمة عند الحاجة، وفق ما صرّح به رئيس تحريرها ثيودور باباس.