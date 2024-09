أسطورة روك - وبطل: بون جوفي يقنع امرأة كانت على وشك القفز من جسر بالتراجع عن قرارها بالانتحار

أقنع أسطورة الروك أند رول جون بون جوفي ومساعد الإنتاج الذي يعمل معه امرأة كانت تنوي على الانتحار، وتقف على حافة جسر للمشاة في ناشفيل بولاية تينيسي، بالتراجع عن قرارها، حسبما أفادت وكالة أسوشييتد برس للأنباء اليوم (الخميس).

وأفيد أيضًا أن بون جوفي قام بتصوير فيديو كليب على نفس الجسر، وبالتالي تواجد هناك في المكان. وأظهر مقطع فيديو تم تحميله على موقع يوتيوب، ولكن تمت إزالته لاحقًا، هو ومساعده يتحدثان إلى المرأة.

https://x.com/i/web/status/1834097624455983440