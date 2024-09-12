أسطورة روك - وبطل: بون جوفي يقنع امرأة كانت على وشك القفز من جسر بالتراجع عن قرارها بالانتحار

أقنع أسطورة الروك أند رول جون بون جوفي ومساعد الإنتاج الذي يعمل معه امرأة كانت تنوي على الانتحار، وتقف على حافة جسر للمشاة في ناشفيل بولاية تينيسي، بالتراجع عن قرارها، حسبما أفادت وكالة أسوشييتد برس للأنباء اليوم (الخميس).

وأفيد أيضًا أن بون جوفي قام بتصوير فيديو كليب على نفس الجسر، وبالتالي تواجد هناك في المكان. وأظهر مقطع فيديو تم تحميله على موقع يوتيوب، ولكن تمت إزالته لاحقًا، هو ومساعده يتحدثان إلى المرأة.

https://x.com/i/web/status/1834097624455983440 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفي نهاية المطاف، استدارت المرأة، وساعدها الاثنان على اجتياز السور إلى بر الأمان. تحدث بون جوفي إلى المرأة وعانقها. ورفض بون جوفي التعليق على الحدث.