المحكمة ترفض طلب نتنياهو: عرض فيلم "ملفات بيبي" الليلة في كندا والذي يعرض ملفات سرية من محاكمته

نتنياهو يصل إلى دور العرض: رفضت المحكمة المركزية في القدس، اليوم (الاثنين)، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منع عرض فيلم "ملفات بيبي" في إسرائيل. ومن المتوقع أن يعرض الفيلم المعني وثائق من تحقيقات رئيس الحكومة وسيتم بثه الليلة في تورونتو بكندا.

كما ذكرنا، طالب رئيس الحكومة بإجراء "نقاش عاجل" على ضوء عرض الفيلم. وبحسب الطلب، فإن الصحفي رافيف دروكر هو أحد منتجي الفيلم - وهو معارض واضح للحكومة - وبالتالي فإن عرض الفيلم - الذي يحتوي على توثيق لتحقيقات الشرطة مع نتنياهو وأفراد عائلته - يجب أن يتم إيقافه. كما أشار إلى أنه بموجب القانون الإسرائيلي، لا يمكن نشر وثائق تحقيقات الشرطة، وأن هذا بمثابة "محاكمة صورية" - مما يحرم رئيس الحكومة من الحق في محاكمة عادلة.

وذكر أنه في التسجيلات التي تم التقاطها بين عامي 2016 و2018، يظهر نتنياهو نفسه وزوجته سارة وابنه يائير وأصدقاء ومقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية وكذلك العمال بمنزل بلفور. وبحسب المنتج أليكس جيبني والمخرج ألكسيس بلوم، الحديث يدور عن"متفجرات سياسية"، يمكنها إلقاء ضوء جديد ومدهش على شخصية رئيس الحكومة والفساد المنسوب إليه.