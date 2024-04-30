يوروفيجن: الوفد الإسرائيلي يسافر إلى مالمو للمشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية

سافرت ممثلة يوروفيجن الإسرائيلية إيدن غولان والوفد المرافق لها إلى السويد ليل الاثنين إلى الثلاثاء على متن رحلة خاصة لشركة إل عال، برقم LY140، في إشارة إلى الرقم 14 من أغنيتها النهائية لمسابقة الأغنية.

وقبل الإقلاع، أعلنت المغنية برفقة عائلتها: "أنا في طريقي لتمثيل بلدي على أكبر مسرح موسيقي في العالم، مع وفد قناة كان الإسرائيلية. هذا العام، أكثر من أي وقت مضى، لدينا دور مهم". لأظهر للعالم أن إسرائيل موجودة وأننا لن نذهب إلى أي مكان آخر، أشعر بالفخر والمسؤولية، وأريد أن أشكركم على هذه الأشهر من الحب والثقة والدعم، الذين يذكرونني كل يوم بمن أمثله. "

ويأتي سفر الوفد الإسرائيلي في سياق متوتر، حيث يوجد في المدينة المضيفة عدد كبير من السكان المعادين لإسرائيل. إجراءات أمنية معززة تحكم الرحلة. وفي حال تأهل إيدن غولان، ستشارك في النهائي الكبير المقرر له يوم السبت 11 مايو/ايار الوشيك. وتحتل إسرائيل حاليًا المركز السابع في توقعات الفوز بنهائي مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن).