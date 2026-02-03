سلاف فواخرجي تحت التحريض والتهديد بالقتل… وتشارك لأول مرة في السينما الإيرانية

تتعرض الفنانة السورية سلاف فواخرجي لحملة إلكترونية تشمل تهديدات وتحريضًا بعد مقتل الفنانة هدى شعراوي، على خلفية آرائها المثيرة للجدل. ودعا الكاتب السياسي سامح عسكر الجهات الأمنية للتدخل وضبط المسؤولين عن هذه المنشورات.

من جانبها، اعتبرت فواخرجي أن هذه الحملات صادرة عن أشخاص يفتقرون إلى الأخلاق والرادع الإنساني، مؤكدة أن هذا الخطاب لا يعكس أي وعي.

في الوقت نفسه، أعلنت فواخرجي عن مشاركتها لأول مرة في السينما الإيرانية من خلال فيلم "أرض الملائكة" («سرزمین فرشته ها»)، المعروض ضمن فعاليات مهرجان فجر السينمائي الدولي في إيران.

وتؤدي فواخرجي دور "ضحى" في عمل درامي شعري يحكي قصة امرأة تصنع المعجزات عبر الصمود والحب، بمشاركة ممثلين من جنسيات إيرانية وعربية، ما يضيف بعدًا جديدًا لمسيرتها الفنية.

وأكدت الفنانة أن التجربة تمثل "أمنية جديدة تحققت" وأن طموحاتها "لا حدود لها"، في مسار فني يسعى إلى خوض تجارب تتجاوز الأطر التقليدية.