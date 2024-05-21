مهرجان كان 2024: فستان كيت بلانشيت يحمل ملامح تضامن مع غزة

لاحظ جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أن فستانها باللون الأسود والأبيض والأخضر، الذي استكملته السجادة الحمراء للمهرجان، يشبه العلم الفلسطيني ويمكن أن يكون وسيلتها للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية

i24NEWS
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كيت بلانشيت تقف أمام المصورين لدى وصولها إلى العرض الأول لفيلم “The Apprentice” في مهرجان كان السينمائي الدولي السابع والسبعين، جنوب فرنسا، في 20 مايو 2024.
كيت بلانشيت تقف أمام المصورين لدى وصولها إلى العرض الأول لفيلم “The Apprentice” في مهرجان كان السينمائي الدولي السابع والسبعين، جنوب فرنسا، في 20 مايو 2024.Daniel Cole/Invision/AP

كانت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت من بين أبرز المشاهير في العالم الذين ظهروا في افتتاح مهرجان كان السينمائي 2024.

ولاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن فستانها باللون الأسود والأبيض والأخضر، الذي استكملته السجادة الحمراء للمهرجان، يشبه العلم الفلسطيني ويمكن أن يكون وسيلتها للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية.

Scott A Garfitt/Invision/AP
كيت بلانشيت في العرض الأول لفيلم The Apprentice في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، جنوب فرنسا، 20 مايو 2024.Scott A Garfitt/Invision/AP

وقد يتوافق هذا التخمين مع موقف بلانشيت الحائزة على جائزة الأوسكار بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد شهر من اندلاع الحرب في غزة على إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر، ألقت الممثلة وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلمة أمام البرلمان الأوروبي، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

Vianney Le Caer/Invision/AP
الممثلة كيت بلانشيت على السجادة الحمراء في مهرجان كان 21.5.2024Vianney Le Caer/Invision/AP

"أنا لست سورية. أنا لست أوكرانية. أنا لست يمنية. أنا لست أفغانية. أنا لست من جنوب السودان. أنا لست من إسرائيل أو فلسطين. أنا لست سياسية. أنا لست حتى ناقدة. لكنني أنا شاهدة".

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