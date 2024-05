سابقة تاريخية: المملكة العربية السعودية تستضيف أول عرض أزياء لملابس البحر

استضافت المملكة العربية السعودية أول عرض أزياء لملابس البحر ، أقيم خلال اليوم الثاني من "ٍأسبوع الموضة في البحر الأحمر"، وارتدت العارضات خلال الحدث ملابس سباحة لمصممة الأزياء المغربية ياسمينة قنزل.

