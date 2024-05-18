سابقة تاريخية: المملكة العربية السعودية تستضيف أول عرض أزياء لملابس البحر

استضافت المملكة العربية السعودية أول عرض أزياء لملابس البحر ، أقيم خلال اليوم الثاني من "ٍأسبوع الموضة في البحر الأحمر"، وارتدت العارضات خلال الحدث ملابس سباحة لمصممة الأزياء المغربية ياسمينة قنزل.

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وكشفت العارضات عن أذرعهن وأرجلهن خلال العرض الذي نظم قرب حول سباحة، في فندق فخم كبير في جزيرة أمهات الشيخ الواقعة قبالة الساحل الغربي للسعودية والتي لا يمكن الوصول اليها الا من خلال القوارب أو المركبات المائية.

وصرحت قنزل خلال حديثها مع فرانس برس إنه :"عندما وصلنا الى هنا، أدركنا أن عرض أزياء ملابس البحر في السعودية يمثل حدثا تاريخيا في هذا البلد"، وأضافت قنزل ""صحيح أن هذا البلد محافظ جداً، لكننا حاولنا إظهار ملابس سباحة أنيقة تمثل العالم العربي".

في حين اعتبر المؤثر الفرنسي عبر شبكات التواصل رافاييل سيماكورب عرض الأزياء بأنه :"نجاح كبير للسعودية...إنها شجاعة كبيرة منهم أن ينظّموا حدثاً كهذا وأنا سعيد جدا لأنني حضرته".