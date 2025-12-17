ترشيحات الأوسكار: استبعاد الفيلم الإسرائيلي وتأهل "صوت هند رجب" و"فلسطين 36"

كشفت الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما، مساء الثلاثاء، عن القائمة القصيرة للأفلام التي ستتنافس على الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار في دورتها الـ98. ولم يتمكن الفيلم الإسرائيلي «البحر»، للمخرج شي كرميلي-بولك، الحائز على جائزة «أوفير» والذي مثّل إسرائيل في فئة أفضل فيلم دولي، من التأهل إلى قائمة الأفلام الخمسة عشر التي انتقلت إلى المرحلة التالية من المنافسة.

في المقابل، ضمت القائمة فيلم «صوت هند رجب» ممثل تونس، وفيلم «فلسطين 36» الذي يمثل السلطة الفلسطينية، في فئة أفضل فيلم دولي. ومن المقرر الإعلان عن الترشيحات النهائية في 22 يناير المقبل.

وفي فئة أفضل فيلم وثائقي طويل، تأهل إلى القائمة القصيرة فيلمان إسرائيليان هما «Holding Liat» الذي يتناول قصة ليئات أتسيلي، إحدى الناجيات من الأسر، و«Coexistence, My Ass» الذي يسلط الضوء على الكوميدية والناشطة الإسرائيلية نوعام شوستر-إلياسي.

ويستند فيلم «صوت هند رجب»، للمخرجة كوثر بن هنية، إلى قصة مقتل طفلة فلسطينية تبلغ من العمر ستة أعوام خلال الحرب في قطاع غزة، وكان قد نال مؤخرًا ترشيحًا لجائزة «غولدن غلوب» لأفضل فيلم أجنبي، كما عُرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم.

أما فيلم «فلسطين 36»، للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، فتدور أحداثه في فلسطين عام 1936 خلال الثورة العربية ضد الانتداب البريطاني، وهو إنتاج مشترك بين جهات فلسطينية وأوروبية وعربية، ويشارك في بطولته ممثلون دوليون من بينهم هِيام عباس وصالح بكري، إلى جانب جيريمي آيرونز وليام كانينغهام.

وفي فئة الأفلام الوثائقية، يتناول فيلم «Holding Liat» للمخرج براندون كريمر قصة اختطاف ليئات أتسيلي من كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر، وقد نال الفيلم جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان برلين السينمائي العام الماضي، بينما يقدّم فيلم «Coexistence, My Ass» للمخرجة أمبر فارس معالجة ساخرة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال عروض ستاند أب تقدمها شوستر-إلياسي.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ98 في 15 مارس المقبل في هوليوود، على أن يُنقل مباشرة عبر منصات البث المختلفة.