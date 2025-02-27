وفاة غامضة: العثور على الممثل الحائز على جائزة جين هاكمان وزوجته متوفيين بمنزلهما في المكسيك

عثر على الممثل الحائز على جائزة الأوسكار جين هاكمان وزوجته ميتين اليوم (الخميس) في منزلهما بالمكسيك، وتقوم الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث. ووفقا للتقارير المحلية، مات كلبهم أيضا مع الزوجين.

وفاز هاكمان (95 عاما) بجائزة الأوسكار عن دوره الرئيسي في فيلم الحركة "The French Connection" للمخرج ويليام فريدكين عام 1971. للمرة الثانية حصل على دور "أفضل ممثل مساعد" في فيلم "لا ينسى" للمخرج كلينت إيستوود عام 1992. كان معروفًا أيضًا بلعب دور Lex Luthor في أفلام سوبرمان في أواخر السبعينيات والثمانينيات. كما لعب في فيلم "المحادثة" و"المسيسيبي يحترق".

وكانت زوجته بيتسي أراكاوا، 63 عاماً، عازفة بيانو كلاسيكية.