بفضل الموسيقى.. تايلور سويفت تلتحق بأصحاب المليارات

أصبحت المغنية الأميركية تايلور سويفت مليارديرة، بحسب أحدث تصنيف لثروات مشاهير العالم نشرته الثلاثاء مجلة فوربس، وهي عتبة تجاوزتها بعد سنة تاريخية لها في 2023.

ومع أصول باتت تُقدّر بنحو 1.1 مليار دولار، أصبحت مغنية "شايك إت أوف" أول فنان (ذكوراً وإناثاً) يتخطى عتبة المليار دولار بفضل الدخل القادم من الموسيقى حصراً.

وفي أقل من عام، شهدت المغنية المتحدرة من ولاية بنسلفانيا نمو ثروتها بمقدار 360 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإيرادات الطائلة لجولتها الضخمة التي استمرت 152 يوماً بعنوان "إيراز" The Eras Tour.

وبحسب تقديرات عدة، فإن "إيراز" في طريقها لتصبح سلسلة الحفلات الموسيقية الأعلى ربحاً في تاريخ الموسيقى، مع عائدات تتخطى بكثير عتبة مليار دولار.

وهذه الجولة، التي من المقرر أن تنتهي في 8 ديسمبر/كانون الأول في مدينة فانكوفر الكندية، درّت على المغنية حتى اليوم 190 مليون دولار، بحسب مجلة فوربس.

وتُقدّر المجلة أنه منذ بداية حياتها المهنية، كسبت تايلور سويفت أكثر من 500 مليون دولار من عائدات الأغنيات ومن الحفلات الموسيقية.

كما أعادت سويفت تسجيل ألبوماتها الستة الأولى، إذ لم تكن تمتلك حقوق التسجيل الأصلية لها، بعدما رفضت شركة الإنتاج التي كانت تتعامل معها، وهي "بيغ ماشين" Big Machine، إعادة بيعها لها.

وبحسب مجلة فوربس، تبلغ قيمة كتالوغ الموسيقى الخاص بالمغنية حالياً قرابة 500 مليون دولار. وأضافت المجلة إلى هذه الثروة قيمة العقارات المملوكة لسويفت والبالغة 125 مليون دولار، إضافة إلى طائرة خاصة تُقدّر قيمتها بـ10 ملايين دولار.