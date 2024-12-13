فضيحة بي ديدي تتأزم أكثر: رفع دعاوى جديدة ضده بسبب اغتصاب رجال

رُفعت دعاوى قضائية جديدة الليلة (الجمعة) في الولايات المتحدة ضد مغني الراب شون "بي ديدي" كوميز من قبل ثلاثة رجال، زعموا أنه اغتصبهم واعتدى عليهم جنسيا وهم فاقدي الوعي.

وتتناول الدعاوى القضائية، المرفوعة بشكل مجهول في المحكمة العليا لولاية نيويورك، الأحداث التي يُزعم أنها وقعت بين عامي 2019 و2022. ووفقاً للائحة الاتهام، أعطاهما كوميز مشروبات ملوثة بالمخدرات ثم اعتدى عليهما جنسياً أثناء فقدانهما الوعي.

قال أحدهم، وهو موظف منذ فترة طويلة لدى شون كوميز، لشبكة إن بي سي نيوز إنه تعرض للاغتصاب في أحد فنادق نيويورك حيث التقى بمغني الراب لمناقشته حول "مبلغ كبير من المال" كان مستحقًا له من عمله. الموظف نفسه ادعى أن كومبز قدم له مشروبًا داخل الغرفة، وخلال "دقيقتين بدأ يشعر بالتعب الشديد والنعاس". ووفقا له، عندما استيقظ وجد كومبز يغتصبه.

Jordan Strauss/Invision/AP

وتأتي هذه الادعاءات في ظل دعوى قضائية أخرى رفعت قبل أيام، اتهم فيها مغني الراب ورجل الأعمال شون كارتر، المعروف باسم جاي زي، بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، والتي قام بها مع شون " ديدي" كومبز.

في أكتوبر/تشرين أول الماضي، تم رفع ست دعاوى قضائية أخرى ضد مغني الراب بتهمة اغتصاب النساء، والاعتداء الجنسي على الرجال، والتحرش الجنسي بصبي يبلغ من العمر 16 عامًا، والمتهمون هم جزء من مجموعة تضم أكثر من 100 ضحية مزعومة وهم في طور اتخاذ الإجراءات القانونية اتخذ إجراء ضد كومبز بعد اعتقاله لأول مرة بتهمة الاتجار بالجنس