إلغاء حفل هيلين سيغارا من مهرجان في تونس بعد اتهامها بدعم إسرائيل

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أُبعدت هيلين سيغارا من مهرجان قرطاج في تونس، المقرر إقامته في 31 يوليو/تموز، إثر اتهامات بدعم إسرائيل، وفقًا لما أعلنته الهيئة في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وبرّر المنظمون هذا القرار بالتزام تونس تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس.

اندلع الجدل عندما انتقد مستخدمو الإنترنت التونسيون المغنية الفرنسية لمشاركتها في حفلات لجمع التبرعات نظمتها منظمة يهودية، حتى أن البعض دعا إلى منعها من دخول تونس.

ردّت المغنية، المعروفة بأغنية "الحب شمس"، على وكالة فرانس برس يوم الأربعاء، مؤكدةً أنها "لم تُسجّل قط" للحفل. وقالت: "علمتُ بإلغاء حفل لم أُسجّل له قط"، مُصرّةً على أنه "لم يكن مُخططًا له". كما نفت أي دعم لإسرائيل، مُؤكدةً أنها تُحيي حفلات في الدول العربية منذ سنوات. وأضافت: "لم أُؤيّد إسرائيل قط"، مُستنكرةً "الرسائل المُهينة" التي تلقتها.