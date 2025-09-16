إسبانيا تنضم أيضًا للمقاطعة: سننسحب من اليوروفيجن إذا شاركت إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

هيئة البث الإسبانية RTVE أكدت اليوم (الثلاثاء) أنها ستُقاطع مسابقة يوروفيجن 2026 وستلغي مشاركتها فيها إذا شاركت إسرائيل في المسابقة طالما أن الحرب في غزة مستمرة. إسبانيا تنضم إلى سلوفينيا، آيسلندا، أيرلندا وهولندا، اللاتي أصدرن في الأيام الأخيرة بياناً مشابهاً، لكن بخلافهن فهي الأولى من بين "الدول الخمس الكبرى" في اليوروفيجن التي تصدر إعلاناً كهذا.

نظرًا لكونها جزءًا من "الخمسة الكبار " إلى جانب إيطاليا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا - فإن الإعلان الإسباني يحمل وزنًا كبيرًا ومن المتوقع أن يغيّر قواعد اللعبة ضد إسرائيل. هذه الدول تتأهل تلقائيًا إلى النهائي كل عام نظرًا لمساهمتها المالية الكبرى في اتحاد البث.

وبحسب قناة RTVE، فإن "إدراج إسبانيا بين شبكات التلفزيون العامة التي اختارت إصدار هذا الإنذار يضع ضغوطا إضافية قبل الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي للبث (EBU)، المقرر عقدها في أوائل ديسمبر/كانون الأول، لأن بلدنا هو أحد أكبر المانحين والمساهمين في الجمهور للمسابقة".

"إذا قرر أعضاء الاتحاد الأوروبي للبث إبقاء هيئة البث الإسرائيلية (كان) في المسابقة، سيتعين علينا تنفيذ تهديدنا بالانسحاب من المسابقة لأول مرة في التاريخ."

تمت الموافقة على القرار بأغلبية مطلقة في مجلس إدارة الهيئة، مع عشرة أصوات مؤيدة، أربعة معارضة وامتناع واحد. في ظل التطورات، يُطرح السؤال حول الكيفية التي ستختار بها ألمانيا التصرف: هل ستدافع عن إسرائيل وتدعم مشاركتها في المسابقة، أم ستنضم أيضًا إلى خطوة المقاطعة؟ من المتوقع أن يكون لمثل هذا القرار تأثير كبير على مستقبل مسابقة يوروفيجن 2026.