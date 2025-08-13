مهرجان تورونتو يرفض عرض فيلم عن السابع من أكتوبر - وهذه هي الأسباب

قد يعجبك أيضًا -

أزيل فيلم "الطريق بيننا – الإنقاذ النهائي" من إخراج باري إيفريتس، والذي يركز على عمليات الإنقاذ التي قام بها اللواء (احتياط) نوعام تيبون خلال هجوم السابع من أكتوبر، من برنامج مهرجان تورونتو بسبب ضغوط مارستها منظمات مناهضة لإسرائيل وخشية من مظاهرات وأعمال شغب حول عرضه. التفسير الرسمي الذي قدمته إدارة المهرجان أمس (الثلاثاء) كان "صعوبة قانونية" تتعلق باستخدام لقطات صورها عناصر من حماس.

كان من المقرر أن يشارك الفيلم في المهرجان وأن يكون العمل الإسرائيلي الوحيد الذي سيُعرض فيه هذا العام. في إطار المهرجان، سيُعرض عدد من الأفلام لمبدعين فلسطينيين أو تلك التي تتناول الصراع من منظور مؤيد للفلسطينيين.

"الطريق بيننا"، الذي يركز على أعمال اللواء تيبون في يوم هجوم السابع من أكتوبر، بما في ذلك إنقاذ أفراد عائلته من كيبوتس ناحل عوز، إنقاذ زوجين فرا من حفلة النوفا وإنقاذ جنود جرحى تحت النار - كان من المفترض أن يكون الفيلم الأول في المهرجان المرموق الذي يصف الأحداث من وجهة نظر إسرائيلية.

لكن أمس، في اللحظة الأخيرة، أبلغت إدارة المهرجان للمخرج عن إلغاء العرض. التفسير الرسمي: "صعوبة قانونية" تتعلق باستخدام لقطات صُورت من قبل عناصر حماس في منطقة ناحل عوز وتم توزيعها في الوقت الحقيقي لوسائل الإعلام حول العالم، حسب قولهم دون تصريح استخدام رسمي.

في الواقع وفقا لمصادر إسرائيلية، فإنه وراء الكواليس تم تلقي تهديدات بتنظيم مظاهرات مناهضة لإسرائيل وإخلال بالنظام حول العرض – وهذه أدت إلى إلغائه.

سيُعرض الفيلم في بداية سبتمبر\يلول في عرض ضخم بمبادرة الجالية اليهودية في تورونتو، والذي سيكون مفتوحًا للجمهور العام وبالتوازي مع المهرجان. وصرح الاتحاد الأعلى ليهود كندا في بيان: "القرار المخزي بإلغاء عرض الفيلم يبعث برسالة واضحة وقاطعة - يهود كندا، الذين كانت مساهمتهم بالمهرجان بارزة على مدى سنوات، لم يعودوا مرغوبين. إدارة المهرجان يجب أن تتراجع عن القرار فورًا".

اللواء نوعام تيبون علق: "مهرجان تورونتو استسلم للضغوط والتهديدات، واختار إسكات ومحو السابع من أكتوبر. الفيلم الوثائقي للمخرج باري إيفريتش يقدم على الشاشة قصة إنسانية، غير سياسية، ويوثّق واقعًا صعبًا في أسوأ يوم في تاريخ دولة إسرائيل".

"رسالتي لإدارة المهرجان: لا يمكن محو الحقيقة. لا يمكن محو أو إنكار الفظائع التي ارتكبتها حماس. ادعاء إدارة المهرجان بأنه لا يمكن عرض الفيلم بسبب عدم الحصول على 'تصاريح استخدام' لصور مقاتلي النخبة في ذلك اليوم الرهيب هو ادعاء عبثي وغريب، ويشكل إهانة إضافية لضحايا ذلك اليوم الرهيب."

وأضاف :"حرية التعبير هي الشجاعة لعرض وإسماع أمورٍ تَحُدُّ الناس أحيانًا وتكون غير مريحة لبعض الجماهير. مهرجان تورونتو، الذي يعرض هذا العام أفلامًا من وجهة نظر فلسطينية، لكنه يفرض الرقابة على فيلم عن السابع من أكتوبر من وجهة نظر إسرائيلية، فشل فشلًا أخلاقيًا خطيرًا. على الرغم من الجبن الذي أبداه مدراء المهرجان، أنا فخور بأن أقول إن الفيلم سيُعرض في تورونتو أمام جمهور واسع سيتعرف على الحقيقة حول أحداث السابع من أكتوبر. أشكر المخرج باري إيفريتش على شجاعته، وسنعمل معًا من أجل عرض الفيلم لملايين الناس في جميع أنحاء العالم".