هل إلغاء فعالية "طوفان الأقصى" في حلب، بسبب تهديد ايدي كوهين؟

أعلنت إدارة الثقافة السورية في مدينة حلب عن إلغاء فعالية ثقافية كانت مقررة اليوم تحت عنوان "طوفان الأقصى"، والتي كانت ستُقام بالتعاون مع فرقة موسيقية فلسطينية. جاء قرار الإلغاء بعد تعرض الفعالية لانتقادات واسعة وضغوط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قوبل الحدث بانتقادات من جانب من اعتبروا أن "فرقة الأرض" لها روابط مع النظام السابق والإخوان المسلمين.

كما أعلن الفنان الفلسطيني موفق الحاج عن تأجيل فعالية "طوفان الأقصى" بسبب انشغال مسرح دار الكتب الوطنية من قبل وزارة الثقافة السورية، على حد وصفه.

لكن قرار الإلغاء لم يمر دون ردود فعل غاضبة، حيث اعتبر العديد من المعلقين أن الحكومة السورية قد "استسلمت" لضغوط الرأي العام الصهيوني، واصفين القرار بالانحناء أمام الضغوط الخارجية.

وتتضح الصورة بشكل أكبر حينما علم أن هذا القرار جاء بعد تهديدات قاسية من الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين. فقد حذر كوهين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أن الفعالية التي تنظمها وزارة الثقافة السورية وتستضيف فرقة موسيقية فلسطينية، ستواجه عواقب وخيمة إذا لم يتم إلغاؤها على الفور.

كوهين وجه إنذارًا إلى "أبو محمد الجولاني" وحكومته، مطالبًا بإلغاء الحفل واعتذار فوري من المسؤولين السوريين عن ما وصفه بـ "العبث" الذي يرتكبه وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح، واصفًا إياه بـ "الإرهابي" وعضو في "عصابة الإخوان المسلمين". كما طالب بإقالته فورًا، متهمًا إياه بتقزيم صورة سوريا وحضارتها.