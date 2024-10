"نرفض_ بيلا _حديد _في السعودية": لماذا يرفض سعوديون حضور العارضة العالمية للمملكة؟

تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد الى حملة ضدها في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية بصورة كثيفة، خصوصا على منصة "اكس"، والتي انتشر مع وسم "نرفض بيلا حديد في السعودية" جاء ذلك بعد الإعلان عن استضافتها في مؤتمر أزياء بالرياض.

