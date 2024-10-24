"نرفض_ بيلا _حديد _في السعودية": لماذا يرفض سعوديون حضور العارضة العالمية للمملكة؟

تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد الى حملة ضدها في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية بصورة كثيفة، خصوصا على منصة "اكس"، والتي انتشر مع وسم "نرفض بيلا حديد في السعودية" جاء ذلك بعد الإعلان عن استضافتها في مؤتمر أزياء بالرياض.

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ووفقا للنشر المرفق فإنه كان من المقرر أن يستضيف "Hia Hub" في نسخته الرابعة العارضة بيلا حديد بداية شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم في جلسة حوارية حتى تتحدث خلالها عن تجربتها كعارضة أزياء عالمية ورائدة أعمال، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام سعودية معروفة.

هذا وأعرب العديد من السعوديين الناشطين في منصة "اكس" عن رفضهم استضافة بيلا حديد في السعودية، وأوضحوا أن سبب الرفص هو ما اعتبروه بنظرهم "الإساءة للمملكة من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستغرام تعود للعام 2019"، حيث ظهر في الصورة كما لو أن بيلا كانت تمد حذاءها في أحد المطارات، باتجاه طائرات إحداها سعودية، وأخرى إماراتية، وفسر متابعون ذلك في حينه بأنها تبدو وكأنها "تركل الأعلام المرسومة على ذيول الطائرات".

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لكن بعد البحث عن تلك الأخبار في المواقع الألكترونية تظهر رسائل تقول إن "الرابط غير صحيح"، ما يشير الى أنه تم حذف الخبر، كما أن رابط المؤتمر على الموقع الرسمي لـ "Hia Hub"، لا يوجد فيه الجلسة الحوارية لبيلا حديد، والتي كان موعدها في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويشار الى أن العارضة كانت اعتذرت خلال حساباتها في حينه على ما اعتبر في الصورة على أنه "إساءه" وقالت إنه "خطأ بريء"، وردت على اتهامها بالعنصرية في حينه"أحب من كل قلبي الجانب المسلم والعربي من عائلتي، وكذلك إخواني وأخواتي في جميع أنحاء العالم". ويشار الى أنه لم يصدر أي تعليق من بيلا حديد على الحملة ضدها ولا بخصوص دعوتها الى السعودية.