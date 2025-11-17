"المرأة والإوزّة: اكتشاف نادر يكشف تطوّر المعتقدات الإنسانية"

أعلن باحثون من الجامعة العبرية في القدس عن اكتشاف تمثال فخاري فريد من نوعه في شمال البلاد، يُعدّ أقدم تصوير معروف للعلاقة بين الإنسان والحيوان. التمثال الصغير، الذي يعود إلى نحو 12 ألف عام، يصوّر امرأة وإوزّة، وعُثر عليه في موقع "ناحال عين غيف 2" الأثري.

ويمثل هذا الاكتشاف سابقة عالمية، إذ يوفّر نافذة نادرة على العالم الروحي للإنسان ما قبل ظهور الزراعة. ويُعدّ التمثال أقدم دليل معروف لتفاعل بين إنسان وحيوان، كما أنه أول تصوير طبيعي لامرأة يُكتشف في الشرق الأوسط.

أظهرت التحليلات العلمية المتطورة أن التمثال، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3 سنتيمترات فقط، صُنِع من طين محلي ثم حُرق في فرن بدرجة حرارة تقارب 400 درجة مئوية، مما يشير إلى معرفة مبكرة بتقنيات التحكم بالنار. كما كُشف عن آثار صبغة حمراء استُخدمت في الطقوس لتزيين الجسد والأدوات. ويظهر في التمثال امرأة في وضع القرفصاء تحمل على ظهرها إوزّة مفروشة الجناحين.

ويرجّح الباحثون أن العمل ليس تصويرًا لحياة يومية، بل يحمل دلالات رمزية ذات طابع أسطوري أو روحي. فالإوزّة، التي كانت جزءًا من النظام الغذائي للثقافة النطوفية ولكنها حملت أيضًا قيمة رمزية، تظهر في التمثال حية وحاضرة — لا كفريسة. وقال الدكتور لورين داوين: "هذا اكتشاف استثنائي بكل المقاييس".

وُجد التمثال داخل مبنى شبه دائري كان يُستخدم للدفن والطقوس، في جزء من مستوطنة نطوفية متأخرة يعود تاريخها إلى نحو 12 ألف سنة. وتمثل الثقافة النطوفية، التي ازدهرت بين 15 ألفًا و11,500 سنة قبل الحاضر، مرحلة انتقالية حاسمة من مجتمع الصيادين-القطافين إلى المجتمعات المستقرة. وتشير بقايا الحيوانات المكتشفة في الموقع إلى استخدام ريش الإوز للزينة وعظامه لصنع الحلي — دلالة إضافية على العلاقة العميقة بين الحيوانات والعالم الروحي لأهل تلك الحقبة.