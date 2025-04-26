استعدادات يوروفيجن 2025 في السويد: السماح للجمهور برفع الأعلام الفلسطينية والعلم الأصفر دعما لإطلاق سراح الرهائن

سيتمكن جمهور يوروفيجن 2025 من استخدام أي علم طالما أنه لا يتعارض مع القانون السويسري. أما الفنانون فلن يتمكنوا من رفع سوى علم بلادهم. وسيشارك يوفال رافائيل في الدور نصف النهائي يوم 15 مايو/ايار الوشيك وسيحاول التأهل إلى النهائي.

وقدم اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي، اليوم السبت، قواعد جديدة بشأن استخدام الأعلام خلال مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) هذا العام. وفي حين لن يُسمح للفنانين إلا باستخدام علم البلد الذي يمثلونه، فسيكون الجمهور قادرًا على التلويح بأي علم، طالما أنه لا ينتهك القانون السويسري. ويعني هذا القرار أن الأعلام مثل علم فخر LGBTQ+ والعلم الفلسطيني، والتي تم حظرها العام الماضي، سيتم السماح لها بالعرض العام هذا العام.

كما سيتم السماح برفع العلم الأصفر دعماً لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. ولكن لا ينبغي لنا أن نرى فنانين يلوحون بأعلام معادية لإسرائيل على المسرح. إن انتهاك القواعد من قبل الفنانين المشاركين قد يؤدي إلى عقوبات خطيرة، على الرغم من أن اتحاد الإذاعات الأوروبية لم يحدد طبيعة هذه العقوبات.

وستقام نهائيات مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام في مدينة بازل بسويسرا في 17 مايو/أيار الوشيك. وسيمثل إسرائيل المغني يوفال رافائيل الذي سيؤدي أغنية "يوم جديد سيشرق". وللمشاركة في النهائيات، يتعين عليها التأهل خلال الدور نصف النهائي الثاني من المسابقة الذي سيقام في 15 مايو/أيار الوشيك. ومن المقرر أن تتنافس في المركز الرابع عشر من بين 16 مشاركا.

وتأتي هذه القواعد الجديدة في ظل التوترات السياسية المستمرة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. في العام المنصرم، خلال مسابقة الأغنية الأوروبية في مالمو بالسويد، كانت مسألة مشاركة إسرائيل قد أثارت بالفعل الاحتجاجات والجدل.

ويأمل المنظمون في تجنب الحوادث التي ميزت النسخة السابقة، مع الاعتراف بحق الجمهور في التعبير عن آرائه ضمن الإطار القانوني للبلد المضيف.