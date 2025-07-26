"لأسباب أمنية": إلغاء ظهور الدي جي الإسرائيلي سكازي في ’ تومورولاند ’

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أُلغي حفل الدي جي الإسرائيلي سكازي في مهرجان تومورولاند، الذي كان من المقرر إقامته اليوم (السبت). وجاء هذا الإعلان من إدارة المهرجان، مُشيرةً إلى اعتبارات أمنية.

في بلجيكا، أفادت التقارير بعدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة المهرجان، التي طالبت سكازي بعدم رفع العلم الإسرائيلي وأداء الأغاني باللغة العبرية.

نشر سكازي منشورًا كتب فيه: "أُدرك أن عرضي المُرتقب في تومورولاند قد أثار جدلًا في وسائل الإعلام البلجيكية. أريد أن أكون واضحًا: في كل مرة أصعد فيها على المسرح، مهمتي هي تعزيز الوحدة. في مثل هذه الأوقات، ما نحتاجه أكثر هو التواصل - لا الانقسام".

وتابع "لندع مهرجان تومورولاند يبقى كما كان من المفترض أن يكون: مكانًا يجتمع فيه الناس من مختلف مناحي الحياة، ليس للنقاش، بل للرقص والاحتفال والشعور بقوة الموسيقى. أنا فنان. الموسيقى لغتي - والموسيقى ملك للجميع،".

كان من المفترض أن يكون هذا هو العام الرابع عشر الذي يقدم فيه سكازي عرضًا في مهرجان تومورولاند. يُذكر أن وسائل الإعلام البلجيكية أفادت أمس أن عدة منظمات مؤيدة للفلسطينيين تواصلت مع إدارة مهرجان تومورولاند الموسيقي في الأيام الأخيرة مطالبةً بإلغاء عرض سكازي.