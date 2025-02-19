عمرها أكثر من 3500 عام: الكشف عن أقدم مقبرة ملكية مصرية منذ 100 عام

أعلنت وزارة الآثار المصرية، الليلة الماضية (الثلاثاء)، أن مجلس الآثار المشترك لمصر وبريطانيا تمكن من الكشف عن مقبرة أثرية تابعة للملك تحتمس الثاني، آخر مقبرة لملوك الأسرة الثامنة عشرة في مصر. وتعتبر هذه أول مقبرة ملكية يتم العثور عليها منذ اكتشاف مقبرة الفرعون الشاب توت عنخ آمون.

وكما ذكرنا، تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، ويعود تاريخ عهد تحتمس الثاني إلى الفترة من 1493 إلى 1479 قبل الميلاد تقريبًا.

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وبحسب الباحثين فإن الأدلة تشير بوضوح إلى أن القبر الذي تم العثور عليه يعود للملك. وقال الدكتور مجدي شاكر، كبير علماء الآثار بوزارة الآثار، لصحيفة الأهرام المصرية، إن "الملامح الخارجية لتحتمس تتطابق مع تلك الخاصة بأفراد عائلته التي عثر عليها في الماضي، مثل أسنانه البارزة وذقنه الغائرة".