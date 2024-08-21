بعد أشهر من الشائعات والنفي، جنيفر لوبيز وبن أفليك ينفصلان رسميا

أفادت شبكة "سي إن إن"، الليلة (الأربعاء)، أن جنيفر لوبيز وزوجها بن أفليك انفصلا رسميا، بحسب محضر المحكمة العليا في لوس أنجلوس. وتقدمت لوبيز بطلب الطلاق في لوس أنجلوس في ذكرى حفل زفافهما، بعد أن تزوجت سرا عام 2022 في لاس فيغاس.

ويأتي الانفصال بعد تقارير تفيد بأن الاثنين كانا يعيشان منفصلين، وأن لوبيز ألغت جولتها الصيفية. بالإضافة إلى ذلك، أفيد أن الاثنين عرضا منزلهما في بيفرلي هيلز للبيع.

جاء زواج لوبيز وأفليك بعد 20 عامًا من لقائهما لأول مرة في موقع التصوير، وتشكلت صداقة حقيقية بينهما - والتي تحولت في النهاية إلى علاقة زواج.

في الآونة الأخيرة، شوهد الاثنان يقضيان بعض الوقت منفصلين، حيث احتفلت لوبيز بعيد ميلادها في أواخر تموز/يوليو في حفل لم يحضره أفليك. ورزقت لوبيز بطفلين من زوجها السابق مارك أنتوني، بينما أفليك أب لثلاثة أطفال من زوجته السابقة جنيفر غارنر.

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