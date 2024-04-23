بقرار أمني .. إلغاء حفل مغني الراب الشهير كانييه ويست في مصر

تم إلغاء حفل مغني الراب الشهير والمثير للجدل كانييه ويست في مصر، والذي كان من المقرر إقامته يوم السبت الماضي، وفقًا لقرار أمني، حسب ما كشفه مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية، ولكن تم التفضيل بعدم الكشف عن هوية المصدر، حسب صحيفة "العربي الجديد".

وأكد المتحدث باسم النقابة، محمد عبد الله، لوسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء أن الحفل تم إلغاؤه "لأسباب شخصية"، وأنه لم يتم تحديد موعد جديد حتى الآن، ولم يعلق كانييه ويست على خبر إلغاء حفله في مصر إلى الآن.

سابقًا، أكد محمد عبد الله أن الحفل الذي كان مقررًا إقامته في يوم 20 إبريل/نيسان الحالي، حصل على موافقة نقابة الموسيقيين، وتم سداد الرسوم المطلوبة للنقابة، وأن جميع الوثائق كانت في حالة سليمة ومستوفية.

من جهة أخرى، كان قد تقدم المحامي المصري عمرو عبد السلام بإنذار رسمي إلى نقابة المهن الموسيقية، التي يترأسها المغني مصطفى كامل، مطالبًا بعدم إصدار تصاريح لإقامة الحفل، مُعتبرًا أن أعمال كانييه ويست تتعارض مع العادات والتقاليد المصرية. ومنذ إعلان الحفل في 20 مارس/آذار الماضي، بدأ مغردون في دشن وسمين للمطالبة بإلغائه (#لا_لحفل_كاني_ويست_في_مصر و#كاني_ويست_غير_مرحب_به_في_مصر).

تذاكر الحفل كانت قد طرحت على ست فئات: 3300 و4400 و5500 و6600 و7700 و8800 جنيه مصري. وعقب إعلان القرار، حذف حفل كانييه ويست من قائمة موقع "غرينتا هب" لبيع التذاكر، وأكد أحد العاملين فيه، لـ"العربي الجديد"، أن من اشتروا التذاكر سيستردون ثمنها.