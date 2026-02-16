رحيل مفاجئ لمنتجة مسلسل "طهران" في موقع التصوير… ماذا حدث؟

المنتجة البارزة دانا عدن، التي أنتجت من بين أعمال أخرى المسلسل الحائز على الجوائز "طهران"، توفيت بشكل مفاجئ الليلة (الاثنين) عن عمر يناهز 52 عامًا، في فندق بأثينا، خلال تصوير الموسم الرابع من المسلسل. ظروف وفاتها لم تتضح بعد ويجري التحقيق فيها من قبل الشرطة المحلية.

عملت عدن في الصناعة لأكثر من 30 عام، وخلال الـ18 سنة الأخيرة في شركة الإنتاج "دانا وشولا برودكشنز"، مع شريكتها شولا شبيغل، فازت بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الإيمي عن إنتاج المسلسل الدولي "طهران".

أعلنت شركة الإنتاج "دانا وشولا للإنتاج": "نشعر بصدمة وحزن عميقين لرحيل صديقتنا وشريكتنا العزيزة دانا، المبدعة الموهوبة ذات الشهرة العالمية، في ريعان شبابها".

وقال منتدى الأفلام الوثائقية الإسرائيلي: "كانت دانا من أبرز النساء في هذا المجال. إنها فاجعة حقيقية، وقلوبنا مفجوعة".

من هيئة البث الإسرائيلية صرحوا: "نحن نشعر بالألم على رحيل زميلتنا وشريكتنا في سلسلة طويلة من الإنتاجات، المسلسلات والبرامج. دنا كانت من كبار صناعة التلفزيون في إسرائيل وكانت شخصية مركزية في خلق وقيادة بعض من أكثر الإنتاجات شهرة وتأثيرا . في هذه الأيام يتم تصوير الموسم الرابع من المسلسل في اليونان – وهو إنتاج معقد وذو أهمية كبيرة، وقد وصلت دنا إليه لمرافقة العمل عن كثب".

"عملها المهني، التزامها الذي لا يتزعزع وحبها للإبداع تركوا بصمة عميقة في هيئة البث الإسرائيلية. كان يشارك في حزن عائلتها، أصدقائها وزملائها، ويحتضن شريكتها العزيزة، صديقتنا شولا شبيغل"، أضافوا.

من سفارة إسرائيل في أثينا نُقل أنه "تتابع الحدث المأساوي في اليونان وتتواصل مع عائلة الراحلة الإسرائيلية وتساعدها في هذه الساعة الصعبة".

على خلفية الشائعات، أوضحت دانا وشولا للإنتاج أن "الشائعات حول وفاة جنائية أو على خلفية قومية ليست صحيحة وليست موثوقة. نحن ندعو وسائل الإعلام والجمهور إلى الامتناع عن نشر تخمينات أو شائعات غير مؤكدة، والتصرف بمسؤولية وبحساسية. هذه لحظة ألم كبير للعائلة والأصدقاء والزملاء. نطلب الحفاظ على كرامة دانا وخصوصية أحبائها".

عيدن بدأت مسيرتها في شركة "دانا برودكشنز" التي أسسها والدها، ولاحقًا أدارتها. منذ أن أصبحت أحد الأسماء البارزة في الصناعة. على مر السنين أنتجت، بين أمور أخرى، "أحلام الشباب"، "شكشوكة"، "مايكل"، "المُترجم"، "يوم الأم" ومسلسلات أخرى.