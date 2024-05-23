كنيسة من العصر البيزنطي تكشف عن الممر البحري للحجاج يمر عبر رهط في النقب

في صحراء النقب الشمالية، الخالية من أي ملمح لوجود شاطئ في الأفق، تكشف نتائج جديدة كيف وصل الحجاج المسيحيون إلى الأراضي المقدسة قبل 1500 عام.

أثناء التنقيب في كنيسة تعود إلى العصر البيزنطي بجوار مدينة رهط البدوية، كشف علماء الآثار عن لوحات فنية جدارية تصور السفن.

يدور الحديث عن موقع لا يبعد سوى نصف يوم سيرًا على الأقدام من ميناء غزة القديم، حيث تقع الكنيسة على الطريق الروماني القديم المؤدي من الساحل إلى بئر السبع. وبحسب مديري الموقع، كان الحجاج يستخدمون هذا الطريق لبدء رحلتهم إلى الأماكن المسيحية المقدسة في القدس وبيت لحم وأديرة تلال النقب وفي سيناء. ويعتقد علماء الآثار أن هذه الكنيسة ربما كانت إحدى محطاتهم الأولى بعد نزولهم من رحلتهم البحرية.

"هذه تحية من الحجاج المسيحيين الذين وصلوا على متن السفن إلى ميناء غزة"، يقول مديرو التنقيب أورين شموئيلي، والدكتورة إيلينا كوغان زهافي والدكتور نوي ديفيد مايكل من سلطة الآثار الإسرائيلية، الذين عملوا مع البروفيسور ديبورا سفيكيل من قسم الحضارات البحرية في جامعة حيفا.

Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority.

يروي الموقع الذي تم التنقيب فيه قصة الاستيطان في النقب الشمالي في نهاية العصر البيزنطي وبداية العصر الإسلامي المبكر. زار الحجاج الكنيسة وتركوا بصماتهم الشخصية على شكل رسومات السفن على جدرانها.

Assaf Peretz / Israel Antiquities Authority

على الرغم من أن السفن غالبًا ما تكون موجودة في الفن المسيحي، إلا أن علماء الآثار على يقين من أن النتائج التي توصلوا إليها هي تصوير رسومي حقيقي للسفن التي سافر على متنها الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وصفت البروفيسور سفيكيل إحدى الرسومات الخطية: "يمكن ملاحظة أن مقدمة السفينة مدببة قليلاً، وأن هناك مجاذيف على جانبي السفينة. قد يكون هذا تصويرًا جويًا للسفينة، على الرغم من أنه يبدو أن الفنان كان يحاول رسم ثلاثي الأبعاد ربما تكون الخطوط الموجودة أسفله تصور المسار الذي تقطعه المجاديف عبر الماء.

إن فن الجدران الموجود في رهط يشبه في طبيعته الكتابة على الجدران القديمة التي تركها الحجاج المسيحيون في كنيسة القيامة في القدس.

Yoli Schwartz / Israel Antiquities Authority

رسم آخر يصور ما يبدو أنه سفينة ذات ساريتين. الصاري الرئيسي ليس له شراع، ولكن يبدو أنه يُظهر علمًا صغيرًا في القسم العلوي منه. يتم توجيه الصاري الأمامي قليلاً نحو القوس ويحمل شراعًا يُعرف باسم أرتيمون.

Yoli Schwartz / Israel Antiquities Authority

تشير التفاصيل الدقيقة إلى إلمام الفنان بالحياة البحرية. وقالت عالمة الآثار داريا إلاجيم: "بما أنه تم العثور على الرسم مقلوبًا، يبدو أن الشخص الذي وضع الحجر أثناء البناء إما لم يكن على علم بأنه يحمل رسمًا، أو لم يهتم".

Yoli Schwartz / Israel Antiquities Authority

وأضاف مدير هيئة الآثار الإسرائيلية، إيلي إسكوسيدو، أن “هذا الاكتشاف المفاجئ والمثير للاهتمام لرسومات السفن في كنيسة شمال النقب من العصر البيزنطي يفتح نافذة لنا على عالم الحجاج المسيحيين الذين يزورون الأراضي المقدسة قبل 1500 عام، يقدم أدلة مباشرة عن السفن التي سافروا عليها والعالم البحري في ذلك الوقت."

Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

وتم الاكتشاف جنوب رهط، خلال مشروع توسعة لإضافة حي جديد في المدينة البدوية بتمويل من سلطة تنمية واستيطان البدو في النقب.

Yoli Schwartz / Israel Antiquities Authority

وتجري سلطة الآثار الإسرائيلية حفريات هنا منذ عدة سنوات، وسيتم عرض الاكتشاف للجمهور لأول مرة في مؤتمر رهط في 6 حزيران/ يونيو. وسيشمل المؤتمر أيضًا العديد من الاكتشافات الأخرى من الحفريات في المدينة والمنطقة المحيطة بها.