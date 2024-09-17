مخالفات خطيرة ولائحة اتهام سرية: اعتقال مغني الراب شون كومز "ديدي" في نيويورك

ألقي القبض على مغني الراب شون "ديدي" كومز في نيويورك، مساء أمس (الاثنين)، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك، وذلك بعد تعرضه لعدة دعاوى قضائية في الأشهر الأخيرة، بتهم شملت الاغتصاب. والاعتداء الجنسي والإعتداء الجسدي والتخدير القسري.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن اعتقال الموسيقي البالغ من العمر 54 عاما يستند إلى لائحة اتهام سرية من المتوقع نشرها لاحقا. ويزعم في بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ضده أن الأحداث جرت قبل عقود من الزمن.

وقال مارك أغنيفيلو، محامي كومز، في بيان: "نشعر بخيبة أمل إزاء القرار الذي اتخذه مكتب المدعي العام الأمريكي ضد السيد كومز، بشأن ما نعتقد أنها اتهامات غير مبررة". وأضاف: "الحديث يدور عن أيقونة موسيقية، ورجل أعمال عصامي، ورجل عائلة محب، وفاعل خير، أمضى الثلاثين عامًا الماضية في بناء إمبراطورية، ويعشق أطفاله ويعمل على تقدم مجتمع السود". وقال أغنيفيلو أيضًا إن كومز "شخص غير مثالي، لكنه ليس مجرمًا"، مضيفًا أن مغني الراب تعاون مع التحقيق وانتقل إلى نيويورك الأسبوع الماضي قبل توجيه الاتهامات المتوقعة.

GIORGIO VIERA / AFP

وكما تذكرون، في مارس/آذار، داهم عملاء وزارة الأمن الداخلي المنازل المرتبطة بكومز في لوس أنجلوس وميامي كجزء من التحقيق في الاتجار بالبشر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفعت صديقته السابقة المغنية كاساندرا "كاسي" فنتورا دعوى قضائية ضد كومز، واتهمته بالإساءة الجسدية والعقلية التي استمرت نحو عقد من الزمن. قام الاثنان بتسوية الأمر في اليوم التالي. وبعد حوالي ستة أشهر، أصدرت شبكة سي إن إن مقطع فيديو من عام 2016 يظهر فيه كومز وهو يدفع ويركل فينتورا في ردهة الفندق. واعتذر المغني وقال إن الصور التقطته في "القاع". ظهرت في وقت لاحق دعاوى قضائية إضافية رفعتها نساء أخريات ورجل، بدعوى الاعتداء وسوء المعاملة من قبل كومز.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر/كانون الأول، قال كومز إن الناس كانوا يحاولون تدمير سمعته وأنه "لم يقم بأي من الأشياء الفظيعة" المزعومة.