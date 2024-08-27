"قلبي مكسور": مأساة عائلية لا تصدق مرت بها المغنية الشهيرة ماريا كاري

أكدت المغنية ماريا كاري البالغة من العمر 55 عاماً، الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) لمجلة PEOPLE الأميركية، أن والدتها باتريشيا، وشقيقتها أليسون، توفيتا في نفس اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. “سلسلة من الأحداث المأساوية”.

وقالت الحائزة على جرامي في بيان خاص لمجلة PEOPLE: "قلبي مكسور لأنني فقدت والدتي في نهاية الأسبوع الماضي. وللأسف، فقدت أختي حياتها في نفس اليوم".

وأضافت ماريا: "أشعر بالبركة لأنني تمكنت من قضاء الأسبوع الماضي مع والدتي قبل وفاتها" وتابعت "أقدر حب الجميع ودعمهم واحترامهم لخصوصيتي خلال هذه الفترة العصيبة."

التفاصيل الإضافية، بما في ذلك أسباب وفاة باتريشيا وأليسون، غير معروفة في الوقت الحالي.