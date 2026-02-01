الحجاب لا يخفي الحقيقة: كيف أصبحت إيران من عواصم الجمال؟

إيران، الجمهورية الإسلامية ذات قواعد اللباس الصارمة، أصبحت بشكل متناقض في السنوات الأخيرة قوة عالمية في مجال العمليات التجميلية والعلاجات التجميلية. الدولة تحتل موقعاً متقدماً عالمياً في عدد العمليات التجميلية.

في عام 2022 أُجريت في إيران حوالي 320 ألف عملية جراحية وغير جراحية، وفي عام 2023 أُجري في إيران أكثر من 264 ألف عملية تجميلية، وعلى الأرجح عدد مماثل من العلاجات التجميلية غير الجراحية. في جمعية الجراحين التجميليين في إسرائيل درسوا الظاهرة وعادوا باستنتاجات مثيرة للاهتمام.

العملية الجراحية الأكثر شعبية في إيران، والتي أصبحت رمزًا لمكانة اجتماعية حقيقية، هي جراحة التجميل للأنف. حصلت طهران على لقب "عاصمة عمليات تجميل الأنف في العالم"، مع واحد من أعلى معدلات العمليات للفرد في العالم، حيث يسعى الشبان والشابات على حد سواء للوصول إلى مظهر "أنف صغير وجميل" شبيه بالدُمى. إلى جانب عمليات تجميل الأنف، تنتشر في الجمهورية الإسلامية أيضًا علاجات البوتوكس، شفط الدهون في مناطق مختلفة، تكبير الثديين وحقن الشفاه.

قد تكون الظاهرة مرتبطة بشكل مباشر بقيود اللباس والحجاب (تغطية الرأس). عندما يكون معظم الجسم والشعر مغطى، يصبح الوجه هو المنطقة الرئيسية التي يمكن من خلالها التعبير عن الجمال، وجذب الانتباه، والحصول على مكانة اجتماعية. وبما أن الوجه هو الجزء الوحيد الذي يبقى مكشوفاً، أصبحت العناية به ذات أهمية كبيرة.

بالإضافة إلى الطموح للحصول على مظهر "حديث"، يُنظر إلى الجراحة التجميلية أيضاً كرمز للمكانة الاجتماعية. لكن الأمر لا يقتصر فقط على الوجه، ففي دولة يكون فيها حرية التعبير محدودة للغاية والنظام يفرض رؤيته للعالم بشكل عنيف، أصبحت العمليات التجميلية وسيلة للتعبير عن الذات تحت الملابس المحتشمة.

الدكتور مائير كوهين، رئيس جمعية جراحي التجميل والترميم في إسرائيل، أوضح: "تحت الملابس التقليدية التي تغطي الشعر والجسم، تختبئ أعمال فنية من عمليات تشكيل الجسم والوجه، حيث تعالج العديد من النساء الإيرانيات جيدًا من خلال شد الوجه تحت تخدير موضعي أو كامل، وحقن البوتوكس، وحمض الهيالورونيك، والعلاجات الدائمة بالإكسوزومات. النساء في إيران يبلغن أن الجمال الخارجي أصبح عاملاً مؤثرًا في القبول للعمل وحتى في العثور على شريك حياة، في عالم تُقيد فيه فرص التعبير الشخصي".

الرغبة في إيجاد شريك حياة، التقدم في المسيرة المهنية والحصول على اعتراف اجتماعي هي دوافع رئيسية أخرى تدفع الكثيرين، نساءً ورجالاً على حد سواء، إلى طاولة الجراحة. ما كان في الماضي يقتصر على الأغنياء وكبار السن أصبح ظاهرة اجتماعية واسعة النطاق، تغيّر وجه المجتمع الإيراني، يوضح الدكتور كوهين.

وهكذا، خلافًا للتصور بأن البرازيل والولايات المتحدة هما الرائدتان في مجال الجراحات التجميلية، تبرز إيران كقوة مفاجئة في هذا المجال، ما يبرز أن هذه العمليات ليست مجرد مسألة جغرافية، بل ثقافية أيضًا. فبينما الجانب الطبي-الترميمي، مثل علاج الحروق وإعادة بناء الثدي، متشابه بين الثقافات، فإن الجانب الجمالي، الذي يشمل شد الوجه وعمليات تجميل الأنف، يتأثر بشكل عميق بالثقافة وبالموقع الجغرافي للمرضى.

منظمة جراحي التجميل-الجماليين في إسرائيل هي الأكبر في البلاد في مجالها وتجمع منذ عام 2009 العاملين في مجال جراحة التجميل، الطب الجمالي، التجميل، الميكروبيغمنتشن والمايكرونيدلينغ في أقسام مختلفة ومهن مكملة لبعضها البعض في إطار جمعية. هدف المنظمة هو تعزيز التعاون بين العاملين في المجال وتحسين جودة وسلامة العلاج في إسرائيل، وكذلك توفير برامج دراسية على مستوى أكاديمي، تدريب على إدارة المخاطر واستشارات قانونية مستمرة. المنظمة عضو في الاتحاد الأوروبي لجراحة التجميل الجمالية الذي يضم 45 دولة في أوروبا والجزر البريطانية.