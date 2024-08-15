نقابة الفنانين المصرية تلغي قرار منع النجمة هيفاء وهبي من العمل في مصر

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية قرارها السابق بحق النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بعدم منحها أي تصريح للعمل داخل مصر، وذلك وفقا لبيان صادر عن النقيب أشرف زكي.

Ammar ABD RABBO / AFP

وفي بيان وجهه زكي الى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل والذي كان منع بدوره الفنانة هيفاء وهبي من الغناء ذكر زكي:"بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في 11 أغسطس/ آب 2024 حول عدم منح الفنانة هيفا وهبي أي تصاريح لحين الوفاء بالتزاماتها نحو شركة الريماس للانتاج الفني، نود الإحاطة بأنه ورد إلينا خطاب من الشركة المذكورة بتاريخ 14 آب/أغسطس مفاده أنه قد تم التصالح بينهم والتنازل ودياً عن الشكوى المقدمة ضد وهبي، لذا نود الإحاطة بأنه قد تم حفظ موضوع الشكوى ورفع الإيقاف من جانبنا".

ويشار الى أنه في يوم الاثنين الماضي، أعلنت لجنتا التحقيق والشؤون القانونية في نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية في مصر عن حرمان وهبي من أي تصريح لإقامة حفلات فنية أو ممارسة مهنة التمثيل لحين حل النزاعات الواردة للنقابتين، وهذا يعني عدم قدرتها على إقامة أي حفلات غنائية أو المشاركة في أي عمل سينمائي أو تلفزيوني في مصر.