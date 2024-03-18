بعد تضرره من الزلزال الذي ضرب المغرب: مسجد الكتبية (بني عام 1120) بمدينة مراكش يعيد فتح أبوابه في وجه المصلين

بعد تعرضه للزلزال الذي ضرب المغرب في سبتمبر/أيلول من عام 2023، فتح مسجد الكتبية بمراكش أبوابه من جديد، السبت المنصرم، في وجه المصلين، وتهييئ الساحة المحاذية للمسجد لاستقبال المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح ابتداء من مساء اليوم السبت من شهر رمضان المبارك، ضمن43 مسجدا، موزعة ما بين 17 مسجدا تم تشييدها؛ و24 مسجدا تم ترميمها.

وتوافد جموع المصلين في أجواء روحانية تعمها السكينة والطمأنينة، من مختلف أحياء المدينة الحمراء لأداء صلاة الظهر بهذا الصرح الديني العريق بمدينة مراكش.

وشيد المسجد الذي يبلغ ارتفاع صومعته 77 مترا، في عهد الموحدين في 1120، قبل أن يتم تغييره بشكل كبير عام 1162 تحت حكم الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور، على مساحة إجمالية تصل إلى 5300 متر مربع، تم ترميم المبنى الأصلي في عام 1990 من قبل وزارة الثقافة.

وقال المندوب الجهوي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش آسفي، عبد الرحيم باغزلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن "مسجد الكتبية الذي تعرض لأضرار جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة في سبتمبر/أيلول المنصرم، شهد أشغال ترميم وإصلاح قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل أن يعود لحالته الأصلية". وأضاف أن "أشغال الترميم تم القيام بها اعتمادا على خبرات علمية وتقنية"، مشيرا إلى أن "فتح المسجد سيلقى استحسانا لدى المصلين من ساكنة المدينة الحمراء".

وفي تصريحات مماثلة، عبر العديد من المصلين عن سعادتهم بإعادة إقامة الصلوات في مسجد الكتبية وذلك بعد أشهر من الإغلاق، مبرزين تعلقهم بهذا الفضاء الديني وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل.

وفي سنة 2016، تم تجهيز المسجد بألواح شمسية وسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية ومصابيح اقتصادية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للرفع من استخدام الطاقات المتجددة في هذه المعلمة التاريخية.

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