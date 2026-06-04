تركي آل الشيخ يعلن نجاح سيفن دوجز بإيرادات قياسية في أسبوعه الأول

حقق الفيلم السعودي “7Dogs” نجاحاً تجارياً لافتاً خلال أسبوعه الأول من عرضه في دور السينما العربية، مسجلاً إيرادات تجاوزت 10.8 ملايين دولار ومبيعات تقارب 1.5 مليون تذكرة، ما يضعه ضمن أبرز الافتتاحيات السينمائية في المنطقة خلال عام 2026.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ أن الفيلم حقق افتتاحية قوية في السوق السعودي بلغت نحو 18.9 مليون ريال (5 ملايين دولار)، كما سجل إقبالاً واسعاً في السوق المصرية بإيرادات تجاوزت 131 مليون جنيه (نحو 2.6 مليون دولار) خلال أسبوعه الأول.

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ويُنظر إلى نجاح الفيلم باعتباره مؤشراً على التحولات المتسارعة في صناعة السينما العربية، مع تصاعد حضور الإنتاجات السعودية الضخمة في سوق الأفلام التجارية الإقليمية.

وبحسب بيانات الإنتاج، بلغت ميزانية الفيلم نحو 40 مليون دولار، مع اعتماد واسع على تقنيات تصوير متقدمة ومشاهد أكشن عالية الجودة، إضافة إلى مشاركة عدد من النجوم العرب البارزين.

كما تستهدف خطة توزيع الفيلم الوصول إلى عشرات آلاف دور العرض حول العالم، في أسواق تشمل آسيا وأفريقيا وأوروبا، ضمن توجه لتعزيز الانتشار العالمي للإنتاج السينمائي العربي.

ويرى مراقبون أن الأداء القوي للفيلم في أسبوعه الأول يعكس تغيراً ملحوظاً في ذائقة الجمهور العربي، وزيادة الإقبال على الأعمال ذات الإنتاج الضخم والمحتوى التجاري الموجه لأسواق متعددة.