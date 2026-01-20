"قصف مسجدا في غزة": هند رجب تطالب باعتقال الكوميدي الإسرائيلي في نيويورك

قدمت منظمة هند رجب اليوم (الثلاثاء) طلبًا لمحاكمة الكوميدي الإسرائيلي غاي هوخمان في الولايات المتحدة بعد أن تم التحقيق معه في كندا. من المتوقع أن يظهر هوخمان الليلة في نيويورك، وفي الطلب الذي قدمته المنظمة المؤيدة للفلسطينيين أرفقوا صورته وفيديو من فترة خدمته الاحتياطية في القطاع - وكُتب فيه أنه "يضع متفجرات في مسجد في غزة".

كما ذُكر، أُوقف هوخمان للتحقيق بعد أن قُدمت ضده شكوى جنائية من قبل هند رِجَب . بعد تدخل القنصل الإسرائيلي، أُطلق سراحه وواصل العرض.

في نفس الوقت، خارج قاعة المسافرين، كان هناك متظاهرون متحمسون يحملون أعلام فلسطينية ويهتفون تجاهه هتافات ، من بينها: "لن تكون هنا أبداً، كلنا مع فلسطين". ورد عليهم قائلاً: "شعب إسرائيل حي". وخلال الحدث سُجلت محاولة اعتداء عليه. وأصيب مدير الحفل الذي هبَّ للدفاع عنه، وألقت الشرطة القبض على المعتدي في المكان.

وقع الحدث بعد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي شملت تصريحات لأعضاء في البرلمان الكندي الذين دعوا إلى عدم السماح لهوخمان بدخول البلاد بسبب الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين.