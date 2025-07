السيدة فيروز في ظهور نادر بمراسم تشييع نجلها الموسيقار الراحل زياد الرحباني

انطلقت اليوم في لبنان مراسم تشييع الموسيقار زياد الرحباني والتي أقيمت في كنيسة رقاد السيدة في بلدة المحيدثة بكفيا شمال شرقي بيروت، بحضور والدته السيدة فيروز والتي نادرا ما تطل أمام الكاميرات، الى جانب ابنتها ريما الرحباني، حيث ظهرت بمراسم الوداع التي حضرها عدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

بدأت مراسم التشييع صباح الإثنين، بعد يومين من إعلان وفاة الرحباني، أحد أهم الموسيقيين العرب، عن عمر ناهز 68 عاما. وأقيمت مراسم العزاء في كنيسة رقاد السيدة، بين الساعة 11 صباحا والسادسة مساء، على أن يستأنف استقبال المعزين يوم الثلاثاء في التوقيت نفسه.

اشتهر زياد الرحباني، الذي كان كاتبا ومؤلفا موسيقيا ومسرحيا، بنقده الساخر للواقع السياسي والاجتماعي في لبنان، واستخدم أعماله الفنية كمنصة للتعبير عن الانقسامات الطائفية والتقاليد. وحتى أعمال والديه الفنية لم تسلم من انتقاداته، وخصوصاً في سنوات تألقه الأولى.وعرف الرحباني بجرأته في طرح أفكار ومفاهيم فنية جديدة، تميزت بالعمق والبعد الفكري.

وأعلن مستشفى خوري، الذي خضع زياد الرحباني فيه للعلاج، في بيان رسمي، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح السبت "فارق زياد عاصي الرحباني الحياة. وقد تم إبلاغ العائلة الكريمة على الفور". وأضاف المستشفى :"إن القدر شاء أن يرحل هذا الفنان الاستثنائي، الذي شكّل بصمة فارقة في تاريخ الفن والمسرح والموسيقى اللبنانية".

وعانى زياد الرحباني من صراع طويل مع المرض، وعلى وجه التحديد تليّف حاد في الكبد أثر على نشاطه الفني.

ونعاه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ورئيسا الحكومة ومجلس النواب نواف سلام ونبيه بري. كما نعاه بكلمات مؤثرة عدد كبير من الفنانين في جميع أنحاء الوطن العربي.

https://x.com/i/web/status/1949755903172919758