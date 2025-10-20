"سرقة القرن" في متحف اللوفر: الشركة الإسرائيلية التي حققت تقدما بالتحقيق

تواصل شرطة باريس "سباقها مع الزمن" من أجل استعادة الأغراض الثمينة التي سُرقت أمس (الأحد) من متحف اللوفر في المدينة في عملية سطو جريئة، وذلك حسبما جاء في تقرير لشبكة سكاي نيوز. واضطر المتحف الأشهر في العالم إلى إغلاق أبوابه أمس في ساعات الصباح، وسيبقى مغلقًا أيضًا اليوم بعد أن اقتحم اللصوص، كما ذُكر، المعرض الذي يحتوي على مجوهرات التاج الفرنسي.

هذا وقالت مصادر مقربة من التحقيق في باريس اليوم الاثنين لقناة N12، إنه بحوزة السلطات دليل جنائي رقمي يشير إلى وجود تعاون بين أحد موظفي الأمن في متحف اللوفر وفريق اللصوص. وبعد عملية السرقة التي وقعت أمس، لجأ متحف اللوفر إلى شركة الاستخبارات التجارية CGI، المملوكة لرئيس الشاباك السابق يعقوب فري وتسفيكا نوف، للمساعدة في التحقيق واستعادة المسروقات.

وأظهرت النتائج الأولية للتحقيق أن موظف الأمن قام بتمرير معلومات داخلية حساسة عن طرق وأساليب الأمن في المتحف، مما ساعد اللصوص على اكتشاف الثغرة والانقضاض على المسروقات.

ولم ترد الشركة مباشرة على النشر الإعلامي، لكنها أصدرت بيانًا جاء فيه تصريح المدير التنفيذي نوف: "نحن لا نعلق على عملائنا أو أنشطتنا في إسرائيل وحول العالم، ونؤكد أننا نرافق كل عملياتنا بالاستشارة القانونية في كل دولة نعمل بها. ومع ذلك، بشكل استثنائي، طُلب منا من قبل اللوفر كشف المتورطين في السرقة واستعادة الكنوز المسروقة، استنادًا إلى خبرتنا ونجاحنا في حل سرقة المليار في درسدن بألمانيا عام 2019."

وقال محقق سرقة الأعمال الفنية الهولندي، آرتور براند، إن السرقة هي "سرقة القرن" - وأضاف أنه من أجل استعادة القطع "الفريدة"، سيتعين على الشرطة العثور على المجرمين في غضون أسبوع واحد على الأكثر، وأن "الأمر هو سباق مع الزمن".

"هذه جواهر التاج مشهورة جدًا، حتى أنه من المستحيل بيعها"، قال براند لقناة سكاي نيوز. "الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو صهر الفضة والذهب، تفكيك الألماس ومحاولة تقطيعه. هكذا على الأرجح ستختفي إلى الأبد".

تم التعرف على ثمانية أشياء "ذات قيمة عالية" سُرقت من قبل وزارة الثقافة الفرنسية. أما الغرض التاسع فقد سرق ولكنه وُجد في المكان، بحسب ما أفاد المدعي العام في باريس.

أفادت وزارة الثقافة الفرنسية أن ثمانية القطع "النفيسة" التي سُرقت هي: تاج من طقم الملكة ماري-أميلي والملكة هورتنس، عقد من طقم الياقوت للملكة ماري-أميلي والملكة هورتنس، قرط من طقم الياقوت للملكة ماري-أميلي والملكة هورتنس، وعقد زمرد من طقم الإمبراطورة ماري لويز.

بالإضافة إلى ذلك - زوج من أقراط الزمرد من طقم الإمبراطورة ماري لويز، دبوس يُسمى "دبوس السرَيد"، تاج الإمبراطورة أوجيني، ودبوس قوس كبير للإمبراطورة أوجيني.

في الصحيفة الفرنسية "لو باريزيان"، أفيد أن الغرض الذي عُثر عليه في المتحف كان تاج زوجة نابليون الثالث، الإمبراطورة أوجيني، وكان مكسورًا.

وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، قالت إن صور العملية أظهرت أن اللصوص "لم يوجهوا أذى ضد الأشخاص. دخلوا بهدوء في غضون أربع دقائق، حطموا خزائن العرض، أخذوا غنيمتهم وغادروا".

كما هو معلوم، متحف اللوفر في باريس تعرّض للسرقة أمس أثناء افتتاحه. أُغلق المتحف، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات، وبدأت الشرطة فورًا بالتحقيق.

وفقًا للتقارير، وصل المجرمون على دراجة نارية واستخدموا مصعد البضائع للوصول إلى الغرفة المذكورة. كانوا مجهزين بمناشير صغيرة، بحسب مصدر في الشرطة.

وفقًا للتقارير، المجوهرات التي سُرقت عُرضت في معرض أبولو، حيث لويس الرابع عشر ربط لأول مرة قوته بإله الشمس. في هذا المعرض توجد، من بين أشياء أخرى، ثلاثة مجوهرات تاريخية، من بينها "الوصي" - الذي يُعتبر الألماسة الأنقى والأجمل في العالم، والتي، بحسب التقارير، لم تُسرق.

كما يشمل ذلك "سانسي" - ماسة تزن 55.23 قيراط والتي تم ارتداؤها في حفل تتويج نابليون، وماسة الورديّة المعروفة باسم "هورتنسيا" - والتي زيّنت ملابس وتيجان الملوك.

المعرض، أحد الغرف الأكثر روعة في المتحف وسُمي على اسم موضوع زخارفه، يحتوي أيضًا على مجموعات مذهلة من المجوهرات التي صُنعت في القرن التاسع عشر، مثل تلك المصنوعة من الزمرد والماس والتي تعود للإمبراطورة ماري-لويز.

تمكّن اللصوص، كما ذُكر، من سرقة تسعة من بين 23 قطعة من مجوهرات نابليون والإمبراطورة من المجموعة.

وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، وصلت أمس إلى المكان، وأفادت في حسابها على منصة X أنه لا يوجد إصابات، وأن التحقيق مستمر. وأكدت أيضًا أن "هذه تعتبر اعتداءً خطيرًا على التراث الوطني الفرنسي".

يُعتبر متحف اللوفر الفرنسي واحدًا من أشهر معالم الجذب السياحي في العالم، حيث يستقطب أكثر من 9 ملايين زائر سنويًا. تعد صالة أبولو القاعة الرمزية للمتحف وقصر اللوفر. يحتوي على بعض من أشهر وأجمل الأعمال الفنية في العالم، منها: الموناليزا، العذراء والطفل مع القديسة حنة، العذراء بين الصخور و"لا بيل فرونوير" لليوناردو دافنشي، "الحرية تقود الشعب" لأوجين ديلاكروا، "قسم الإخوة الهوراتيين" لجان-لويس دافيد، تمثال الفارس للويس الرابع عشر وغيرها.