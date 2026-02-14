خطوة تاريخية: العربية لغة رسمية ومرجعية موحدة في جميع مؤسسات السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، اعتماد السياسة الوطنية للغة العربية لتكون مرجعاً منظماً لحضور اللغة في التعليم، الإعلام، قطاع الأعمال، والمشهد العام. وتهدف السياسة إلى ترسيخ مكانة العربية كلغة رسمية وإلزام جميع الجهات الحكومية والخاصة باستخدامها في كافة تعاملاتها، وفق ما نشرته جريدة "أم القرى" الرسمية.

تفاصيل السياسة وأهدافها

تستند السياسة إلى المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة، وتمثل امتداداً لمنظومة تشريعية تضم أكثر من 200 قرار وأمر ملكي دعمت استخدام العربية في المراسلات الرسمية والعقود والاتفاقيات، والتعليم، والإعلام.

وتنص السياسة على:

*اعتماد العربية لغة رسمية في جميع أعمال الجهات العامة، مع إمكانية استخدام لغة أخرى عند الحاجة.

*تعزيز استخدام العربية في التعليم بجميع مراحله كلغة أساسية في العملية التعليمية.

*إلزامية حضور العربية في العقود والفواتير واللوحات التجارية والشهادات والمؤتمرات والمبادرات.

*تمكين اللغة العربية في البحث العلمي والنشر الأكاديمي ووسائل الإعلام، مع توفير الترجمة عند استخدام لغات أخرى.

*تعزيز حضور العربية في قطاع الأعمال وتفعيل الاستثمار اللغوي ودعم مكانتها في المحافل الدولية.

*تعزيز استخدام العربية في الأنشطة الثقافية والفنية كركيزة من ركائز الهوية الوطنية السعودية.

تطبيق السياسة ومتابعتها

يتولى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إصدار الأدلة الإرشادية الداعمة لتطبيق السياسة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وقال المجمع في تدوينة عبر منصة "إكس" إن السياسة الوطنية للغة العربية تُعد قراراً سيادياً يعزز الاعتزاز بالعربية ويجعلها هوية حاضرة في المجتمع ومتجذرة في ممارساته المؤسسية.

ويأتي هذا القرار ضمن مسار المملكة لتعزيز الحضور المؤسسي للعربية، بعد إطلاق المجمع في مارس 2024 مؤشر اللغة العربية ليكون أداة استرشادية لدعم السياسات اللغوية وإبراز مكانة اللغة العربية وقيمتها.