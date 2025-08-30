المغني الأمريكي فرنتش مونتانا يعلن خطبته على الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي|| أبرز المعلومات عنه

قد يعجبك أيضًا -

أعلن مغني الراب فرينش مونتانا، واسمه الحقيقي كريم خربوش، خطوبته على الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات. وقام بالتقدم لخطبتها خلال أسبوع الموضة في باريس في يونيو\يونيو 2025.

وفرينش مونتانا أو أكريم خربوش من مواليد 9 نوفمبر عام 1984، مغني راب مغربي–أمريكي. ويعتبر فرينش مونتانا الفنان الأفريقي الأكثر استماعًا على المنصات الرقمية، وأول فنان من أصل أفريقي يحصل على شهادة الماس لأغنيته من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية. إلى إضافة الى نشاطه الفني، يشارك أيضًا في عدد من المبادرات والأنشطة الخيرية والإنسانية.

وُلد ونشأ في المغرب، وانتقل مع عائلته إلى مدينة نيويورك بجيل الثالثة عشرة، حيث بدأ مسيرته الفنية في أوائل العقد الأول من الألفية تحت اسم يونغ فرنش.

اكتسب مونتانا شهرته الأولى بإطلاقه سلسلة أقراص الفيديو الرقمية "كوكايين سيتي"، التي ركزت على مقابلات مع شخصيات من عالم الهيب هوب في نيويورك. خلال هذه الفترة، بدأ مسيرته في تسجيل الموسيقى وأصدر العديد من الأعمال المستقلة قبل أن يوقع خلال عام 2012 عقدًا مع شركتي "باد بوي ريكوردز" التابعة لشون كومبس و"مايباخ ميوزيك جروب" التابعة لريك روس، بالشراكة مع "إنترسكوب ريكوردز".

وأصدر مونتانا في العام التالي أول ألبوم استوديو له بعنوان Excuse My French، والذي وصل إلى المركز الرابع على قائمة بيلبورد 200 رغم سوء استقبال النقاد، وتضمن أغنية "Pop That" بمشاركة ريك روس ودريك وليل واين، والتي دخلت قائمة بيلبورد هوت الـ 100.

أصدر فرينش مونتانا في عام 2017، أغنيته الناجحة Unforgettable بمشاركة سو لي، والتي وصلت إلى المراكز العشرة الأولى على قائمة بيلبورد هوت 100، وحصلت على شهادة الماس من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية.

سبقت هذه الأغنية إصدار ألبومه الثاني Jungle Rules في عام 2017، والذي حقق نجاحًا تجاريًا مماثلًا، ووصل إلى المركز الثالث على بيلبورد 200 مع استقبال نقدي أفضل نسبيًا. في حين حقق ألبوماه الثالث (Montana 2019) والرابع( They Got Amnesia 2021)، حققا نجاحًا نقديًا وتجاريًا محدودًا، وكان الألبوم الأخير آخر إصدار له مع شركة إنتاج كبرى.