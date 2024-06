مشهد صادم ومؤثر: توثيق نوبة ألمت بالفنانة الأسطورية سلين ديون بسبب مرضها النادر

بعد مرور عام وستة أشهر عن الكشف عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتبس، ظهر أمس (الثلاثاء) الفيلم الوثائقي I Am: Celine Dion على خدمة البث المباشر Prime Video في أمازون، والذي وثقت فيه ديون صراعها مع المرض النادر.

