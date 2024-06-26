مشهد صادم ومؤثر: توثيق نوبة ألمت بالفنانة الأسطورية سلين ديون بسبب مرضها النادر

بعد مرور عام وستة أشهر عن الكشف عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتبس، ظهر أمس (الثلاثاء) الفيلم الوثائقي I Am: Celine Dion على خدمة البث المباشر Prime Video في أمازون، والذي وثقت فيه ديون صراعها مع المرض النادر.

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وظهرت ديون في مشهد صعب للمشاهدة قبل نهاية الفيلم، حيث وثقت الفنانة الشهيرة ذات الـ56 عاما وهي تعاني من نوبة أصابت جسدها بالشلل، يبدأ الأمر خلال فحص أجرته مع طبيبها، والذي حدث بعد أن تمكنت من تسجيل أغنية جديدة لأول مرة منذ عامين.

المغنية التي عانت في البداية من تشنج في إحدى قدميها، استلقت على بطنها وبعد فترة وجيزة دخلت في نوبة كاملة استمرت أكثر من عشر دقائق. وثقت ديون، وهي عاجزة وواسعة العينين، وغير قادرة على تحريك جسدها، وكانت تواجه صعوبة في التفاعل مع البيئة المحيطة وتئن من الألم. وأخيرا، عندما حقن الطبيب الدواء في جسدها عن طريق رذاذ عبر أنفها، استرخت عضلاتها وتوقفت النوبة.

وقالت ديون للفريق الذي أحاط بها بعد فترة وجيزة من تعافيها: "في كل مرة يحدث شيء كهذا، أشعر بالحرج الشديد. لا أعرف كيف أشرح ذلك. إنه فقط... كما تعلمون، عدم التحكم في نفسك."

وفي مقابلة مع وكالة أنباء PA، قالت مخرجة الفيلم الوثائقي، إيرين تايلور، إن اللحظة الصادمة تم تصويرها بموافقة المغنية وتم إدراجها أخيرًا في الفيلم بناءً على طلبها. وقالت تايلور: "كان هناك العديد من الأشخاص في الغرفة، وقد فعلوا جميعًا ما تم تدريبهم عليه لمساعدتها". وأضاف: "لقد خضع الجميع لتدريب طبي حول ما يجب فعله إذا حدث هذا، لذلك كانت في أيدٍ أمينة".