العثور على فنان بريطاني شهير بعد سقوطه من الطابق الثالث من أحد فنادق الأرجنتين

عثر على ليام باين، العضو السابق في فرقة الصبيان البريطانية "وان دايركشن"، ميتا بعد سقوطه من الطابق الثالث في فندق في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين. وتوفي عن جيل 31 عاما.

وصل باين إلى الأرجنتين في وقت سابق من هذا الشهر، وكان حاضرا في حفل موسيقي لزميله السابق في الفرقة، نايل هورين.

Charles Sykes/Invision/AP, File

اشتهر بأنه عضو في فرقة الشبان البريطانية الشهيرة، والتي ضمت أيضًا هاري ستايلز وزين مالك ولويس توملينسون وهورن. تم تشكيلها لأول مرة في عام 2010 في برنامج الواقع البريطاني "The X Factor"، بعد أن تم اختبار كل عضو على حدة ولكن تم استبعادهم.

كانت الفرقة واحدة من أنجح فرق الشبان الموسيقية في العالم، وفي عام 2015، في نهاية 5 سنوات من النشاط، أعلنت أنها ستأخذ فترة استراحة إلى أجل غير مسمى. لاحقًا، أصدر باين البومه الخاص في عام 2019 بعنوان "LP1". في مايو/ايار 2023، أعلن باين أنه كان يعمل على ألبوم جديد كان "متحمسًا جدًا" له، وأشار إلى أنه كان يخطط للقيام بجولة حفلات.

لقد كان منفتحًا بشأن صراعاته السابقة مع تعاطي المخدرات والأفكار الانتحارية، وفي عام 2023 أعلن أنه أكمل العلاج وبقي نظيفا لمدة ستة أشهر. لديه ابن واحد من عضو فرقة الصبايا Girls Aloud السابقة شيريل.