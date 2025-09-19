"سنلغي تراخيص البث": المسؤول الذي أدى إلى إيقاف كيميل

قد يعجبك أيضًا -

بعد يوم واحد من تعليق برنامج جيمي كيميل، أفادت شبكة CNN الأمريكية الليلة (بين الخميس والجمعة) أن هذا القرار جاء بعد مناقشات جرت في صفوف إدارة ديزني و-ABC. ووفقًا للتقرير، حُسم القرار بعد أن هدد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بإلغاء تراخيص البث الخاصة بالشبكة التي بُث فيها برنامج كيميل.

كما ذُكر، في يوم الأربعاء الماضي صعد رئيس اللجنة بريندان كار للحديث في بودكاست محافظ – حيث هدد بإلغاء تراخيص البث لشبكة ABC. بعد وقت قصير من ذلك، أعلنت الشبكة أن البرنامج سوف يُعلَّق. بالإضافة إلى ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جيمي كيميل أراد التطرق للضجة حول تصريحاته عن اغتيال تشارلي كيرك في برنامجه، لكن رؤساء الشركة خشوا أن يؤدي تصريح إضافي إلى تفاقم الوضع.

كما ذُكر، شبكة ABC الأمريكية المملوكة لشركة ديزني أعلنت أنها توقف برنامج التوك شو الليلي لجيمي كيميل من بثها بشكل فوري، وذلك بعد تصريحاته بأن حركة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" المرتبطة بترامب، تحاول تحقيق مكسب سياسي من الادعاءات حول هوية تايلر روبنسون، المشتبه به في قتل تشارلي كيرك.