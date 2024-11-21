رجل الدين التركي محمد غورماز يهاجم موسم الرياض :" الكعبة خط أحمر"

بعد الضجة حول ما قبل أنه رقص حول مجسم الكعبة: انتقد أ. د محمد غورماز رئيس رئاسة الشؤون الدينية التركية السابق في تركيا "ما حصل ويحصل في موسم الرياض من تعدٍ على حرمات الله وحدوده، واستخدام مجسم لأقدس مقدساتنا الكعبة الشريفة مسرحاً للممثلين وديكوراً تطوف حوله الراقصات والعارضات العاريات"

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وأضاف في بيان: "هذا المشهد لو حصل في أي من بلاد العالم لقام العالم الإسلامي قومة رجل واحد ليمنع حصولها، فكيف بها تحصل في ديار الحرمين، وفي أرض عاش فيها النبي الكريم والصحابة الأبرار؟!" وشدد على أن :"الكعبة هي بيت الله وليست منسوبة لأي عائلة أو دولة أو عشيرة أو جماعة، والدفاع عنها وحفظ حرمتها واجب على كل مسلم ومسلمة"

وأثار ظهور مجسم يشبه الكعبة المشرفة في إحدى فعاليات موسم الرياض ضجة كبيرة وردود غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد ظهوره مصحوبا بموسيقي واستعراض في عرض ايلي صعب.

وفي أعقاب ذلك أصدرت "هيئة مكافحة الإشاعات" السعودية بيانا تدحض صحة هذه المزاهم وقالت "لا صحة لما يُشاع عربياً عن أصنام ومجسم للكعبة في عرض أزياء في موسم الرياض !... بالطبع، لا توجد مجسمات للكعبة في المملكة، لكنها صورة لمرآة متصلة للسقف، وتمت معالجة الصورة رقمياً بإضافة أصنام عليها".

وتابعت :"من المثير للاهتمام أن هناك مباني مكعبة مشهورة في أرجاء المعمورة، مثل متجر أبل الرائع في نيويورك ومكعب برلين في ألمانيا، ولكن لم يخطر ببال أحد أنها تمثل الكعبة كما يُشاع اليوم عن المملكة!".