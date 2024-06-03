التبرع الأضخم وغير عادي لجامعة إسرائيلية في ظل الحرب

أعلنت جامعة بار ايلان، اليوم الإثنين، حصولها على تبرع ضخم بقيمة مليار شاقل من متبرع اختار أن يبقى اسمه مجهولا- وهو يهودي من أمريكا الشمالية خريج جامعة كولومبيا شارك في الحرب العالمية الثانية .الحديث يدور عن التبرع الأضخم الذي حصلت عليه جامعة بار ايلان منذ تأسيسها وهو من أكبر التبرعات التي قدمت للجامعات الإسرائيلية.

Bar-Ilan University

ووفقا للبيان الصادر عن الجامعة، فإن المؤسسة التعليمية ستستغل هذا التبرع الضخم في المرحلة الأولى بتجنيد عشرات الباحثين والباحثات المتفوقين والمتميزين في علوم التكنولوجيا المتقدمة مثل الطاقة، البيئة، الصحة، الهندسة، الاندماج البيولوجي، الكوانتوم، السايبر، الذكاء الاصطناعي وال- AI لبحث اللغة الطبيعية.

كما ستعمل الجامعة على إنشاء عشرات المختبرات البحثية المتقدمة، ودعم ترقية الطلاب إلى درجات علمية متقدمة، وإنشاء مساحات ابتكار قائمة على العلم بالتعاون مع جهات خارج الأكاديمية مثل صناعة التكنولوجيا (HIGH-TECH)، القطاع العام ونظام الصحة.

وقال البروفيسور أرييه زابان، رئيس جامعة ايلان إن "المتبرع شخص ذو تعليم أكاديمي واسع، يؤمن بأن تطوير الصمود التكنلوجي لإسرائيل يعتمد أولا وقبل كل شيء على العلم المتقدم". وانه اختار استثمار ثروته في جامعة بار إيلان كمؤسسة بحثية قادرة على تحمل المهمة الكبيرة - تطوير صمود تكنولوجي قائم على العلم في إسرائيل وتطوير حلول علمية قائمة.