حفل غرامي 2025: بيونسيه تسجل رقما قياسيا تاريخيا

أقيم حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2025 الليلة (من الأحد إلى الاثنين) في لوس أنجلوس، والذي قدمه الممثل الكوميدي تريفور نوح للمرة الخامسة على التوالي. سجلت بيونسيه، صاحبة الرقم القياسي في جوائز جرامي وترشيحاتها، رقما قياسيا تاريخيا في الفوز بعد فوزها بجائزة أفضل ألبوم لكاوبوي كارتر، وأفضل أداء ثنائي لأغنية II Most Wanted، مع مايلي سايروس.

وحصل المغنية تشابيل روان على لقب "أفضل فنان جديد". وفاز كندريك لامار بفئة أغنية العام عن أغنية Not Like Us، كما فاز بجائزة ألبوم العام عن الألبوم الذي يحمل نفس الاسم. فازت شاكيرا بجائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني عن ألبومها Las Mujeres Ya No Lloran.

وفازت سابرينا كاربنتر بجائزة أفضل ألبوم بوب عن فيلم Short n' Sweet وأفضل فئة بوب منفرد عن أغنية Espresso. فازت المغنية تشارلي Charli XCX بجائزة أفضل تسجيل لرقصة البوب عن أغنية Von Dutch، وفي فئة أفضل ألبوم رقص/إلكتروني لأغنية BRAT.

AP Photo/Chris Pizzello

وحصلت فرقة البيتلز البريطانية، التي توقفت أنشطتها منذ 55 عاما ولم يعد اثنان من أعضائها على قيد الحياة، على جائزة أفضل أغنية روك عن أحدث أغانيها Now and Then . فازت فرقة رولينج ستونز التي لا تزال نشطة بفئة أفضل ألبوم روك عن Hackney Diamonds.

ولم يخلو الحفل من تصريحات سياسية، حيث أشارت المغنية ليدي غاغا إلى تصريح ترامب بأن هناك جنسين فقط: "أريد أن أقول إن الأشخاص المتحولين جنسيا ليسوا شفافين، إنهم يستحقون الحب. مجتمع الكويريين يستحق الدعم. الموسيقى هي الحب". وقالت المغنية أليسيا كيز: "هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن تنوع الأصوات. رأينا هنا فنانين من خلفيات مختلفة ولهم وجهات نظر مختلفة وهذا يغير قواعد اللعبة".