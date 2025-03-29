الأكاديمية الأمريكية للسينما تدين اعتقال المخرج الفلسطيني الحائز على الاوسكار حمدان بلال

اعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال: عبرت الأكاديمية الأمريكية للسينما، المسؤول عن حفل توزيع جوائز الأوسكار، الليلة، عن اعتذارها لفشلها في حماية المخرج الفلسطيني الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلمه الوثائقي "لا يوجد أرض أخرى". وذلك بعد أن تعرض،وفقا لشهادات، هذا الأسبوع الى اعتداء من قبل مستوطنين في جنوب جبل الخليل.وحتى أنه تم اعتقاله من قبل قوات الأمن الإسرائيلية لمدة يوم واحد.

وكتبت الأكاديمية الأمريكية للسينما أيضًا أنها تدين العنف من أي نوع في جميع أنحاء العالم، وتكره أي محاولة لقمع حرية التعبير. وذلك بحسب ما جاء في الرسالة التي حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأتي إدانة واعتذار أكاديمية السينما الأمريكية بعد يوم من توقيع أكثر من 600 عضو في الأكاديمية على خطاب مفتوح، انتقدوا فيه رؤساء الأكاديمية لعدم تقديم الدعم الكافي لبلال. ومن بين المشاهير الذين وقعوا على الرسالة الممثلة بينيلوبي كروز، وكذلك الممثلين مارك رافايلو وجواكين فينيكس.

في غضون ذلك، زار ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، أمس، المخرج الحائز على جائزة الأوسكار في قريته سوسيا، وهو يتعافى، بحسب قوله، "من العنف الذي تعرض له من قبل المستوطنين والجنود".

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية في الأراضي الفلسطينية أمس: "إن الزيادة في هجمات المستوطنين والترهيب وتدمير الممتلكات في جميع أنحاء الضفة الغربية أمر غير مقبول وليس له أي مبرر. وتدعو المفوضية الأوروبية إسرائيل إلى زيادة الجهود لوقف عنف المستوطنين، وضمان محاكمة أولئك الذين ارتكبوا أعمال العنف هذه".